Times Square is nu écht een pretpark

Twee molens achter een dijk, een kas vol tulpen en een tuinier die een heg snoeit. Vanaf 9 mei is op Times Square in New York een schamele vierkante meter Nederland te vinden. Het is wel even zoeken in miniatuurwereld Gulliver’s Gate, de nieuwste attractie op ’s werelds bekendste kruispunt, dat een oppervlakte van een voetbalveld beslaat.

Het naar het fantasieverhaal van Jonathan Swift vernoemde Gulliver’s Gate is de creatie van Israëlische ondernemer Eiran Gazit. Op 216 West 44th Street worden op 4.500 vierkante meter vijftig landen in vijf gebieden (New York, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Europa, Azië en Rusland) getoond. Afrika staat letterlijk in de steigers. Met knoppen bij de hekken voor de miniatuurgebouwen kunnen interactieve elementen, zoals een donderwolk met het oplichtende gezicht van oppergod Zeus boven Griekenland, geactiveerd worden.

Gedaantewisseling

Geconfronteerd met kwakkelende detailhandel kiezen vastgoedeigenaren op Times Square liever voor huurders die in hun ogen meer te bieden hebben. „Het wordt steeds meer een omgeving met ervaringsretail”, vertelt bestuursvoorzitter Steve Goldberg van consultancyfirma The Grayson Company. De meer dan 300.000 toeristen die elke dag het kruispunt bezoeken, komen volgens hem voor de „360 graden-ervaring”: het bezoeken van de theaters, eten in een van de restaurants of het bijwonen van een van de vele televisieshows die hier dagelijks worden opgenomen.

„Toeristen willen iets bijzonders meemaken dat bijdraagt aan de ervaring van het op Times Square zijn”, legt Goldberg uit. Daar past de in 2006 geopende M&M’s World bij, waar bezoekers onder andere persoonlijke boodschappen op de chocoladesnoepjes kunnen drukken. Maar die ervaring begint na tien jaar gedateerd te raken. Zeker voor de belangrijkste doelgroepen: de alles op sociale media vastleggende millennial en opvolger Generation Z. De overstekende Beatles op Gulliver’s Gate’s versie van Abbey Road op Instagram of Snapchat plaatsen, past daar perfect bij.

Rond de eeuwwisseling veranderde Times Square met de komst van M&M’s World, wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds, sportzendercafe ESPN Zone, Hard Rock Cafe New York en rariteitenkabinet Ripley’s Believe It or Not! in een leefbaar commercieel gebied. Het ‘plein’ tussen West 42nd en West 47th Street was tot de jaren negentig een onfrisse no-go-zone met sekswinkels, pornobioscopen en drugsdealers, waar het veiliger was om op de weg te lopen dan op het trottoir.

„Er is geen plek meer voor statisch entertainment zoals Madame Tussauds”, zegt onderdirecteur Eric Gelber van vastgoedfirma CBRE. „Het moet allemaal onderdompelend en interactief zijn. Wat er nu opent op Times Square zet de toon voor het entertainment van de toekomst.”

Gulliver’s Gate ‘disneyficeert’ Times Square nog verder, vinden veel New Yorkers die romantische herinneringen koesteren aan de vuige stad van weleer. Vier deuren verderop opent televisiezender National Geographic in september Ocean Odyssey, een interactieve visuele tentoonstelling die bezoekers het gevoel moet geven dat ze op de zeebodem rondlopen. Eind dit jaar is de verbouwing van 20 Times Square klaar. In dit complex openen een hotel, winkels en de interactieve tentoonstelling van National Football League (NFL Experience Times Square). Daar kunnen – omringd door metershoge beeldschermen en 3D-technologie – iconische sportmomenten nagespeeld worden. Ook komt er een Cirque du Soleil-theater. De ervaringen van de NFL-attractie moeten ervoor zorgen dat consumenten langer rond blijven hangen in het omliggende winkelgebied, legt een woordvoerder van betrokken vastgoedontwikkelaar Witkoff in een e-mail uit. Lees: opdat ze meer uitgeven.

The New York Times nam een kijk bij de opbouw van Gulliver’s Gate:



Het grote probleem voor winkels op Times Square is namelijk hetzelfde als voor hun concurrenten elders in de stad: genoeg winkelend publiek trekken in een steeds slechtere markt voor fysieke detailhandel. En de steeds hogere huren verdreven winkels als Toys ‘R’ Us al van het kruispunt naar goedkopere locaties. Zelfs het chique Fifth Avenue zag de afgelopen jaren steeds meer winkels verdwijnen.

Alleen heeft Times Square wel een groot voordeel boven andere winkelgebieden in New York: iedereen die de stad bezoekt, komt hiernaartoe. „Het is een van de plekken in de wereld die voor een merk van belang zijn bij het bereiken van mensen”, vertelt Stephen Gans, hoofd strategie van de Noord-Amerikaaanse tak van merkconsultant Interbrand. Dus proberen de overgebleven winkels een ‘experience’ aan te bieden, zoals de museumachtige audiotours in sportwinkel Footlocker. Dan hoeven consumenten ter plekke niet eens iets te kopen, als ze het uiteindelijk maar online doen, of in een winkel in hun eigen woonplaats.

Times Square was met de lichtjes, reclameborden en verklede straatartiesten al een kermisattractie. Met de komst van Gulliver’s Gate, dat negentig minuten vermaak belooft, is het officieel een pretpark.