De Thuiskok: Italiaanse herbergen

Slow Food vind ik maar een verwarrende term. Je neigt al gauw te denken aan eten dat op een langzame manier is bereid – in mijn gedachten duiken meteen beelden van ellenlange barbecuesessies met een Big Green Egg of uren durende sous-vide garingen op. Maar daar heeft Slow Food niets mee te maken. Wat aanhangers van deze mondiale beweging, want dat is het, willen is dat de producten waarmee je kookt op traditionele en duurzame wijze worden verkregen. Dat moet de smaak en kwaliteit ten goede komen, en tegelijkertijd zowel (kleine) producenten als consumenten financieel bevoordelen.

Voor weinig nationale keukens zijn de voordelen van Slow Food makkelijker te bedenken dan voor de Italiaanse keuken. De Italianen zijn zeer gesteld op hun van nature simpele gerechten, die het moeten hebben van de smaak van de weinige ingrediënten die ze gebruiken. Niet zo gek dus dat Slow Food van origine een Italiaanse beweging is, en dat er van alles wordt gedaan vanuit Italië om Slow Food te promoten.

Een voor de hand liggende manier om dat te doen is een kookboek. Het boek Osteria dat ik bespreek is dan ook niet helemaal nieuw. Het verscheen al in 2005 in het Nederlands, maar is nu in herziene versie opnieuw uitgebracht. Aan het boek is weinig veranderd: het is nog altijd een kookboek in de klassiekste zin van het woord. Recept, ingrediënten in de kantlijn, kleine kanttekening en daaronder meteen een nieuw recept. Op alfabet, zonder foto’s, honderden pagina’s lang. Er staan liefst 545 recepten in, en dat voor minder dan dertig euro. De recepten komen uit osteria’s, de Italiaanse equivalenten van een herberg. De eenvoudige, lokale en vaak onbekende Italiaanse gerechten die er worden geserveerd passen perfect in de filosofie van de Slow Food beweging. Nieuw is de lijst met osteria’s per regio, zodat u uw favoriete gerecht ook bij de chef zelf kunt proeven.

U kunt eindeloos bladeren door dit boek, waarin antipasti, primi en secundi piatti en dolci elk hun eigen hoofdstuk hebben. Veel kookkunsten zijn er niet nodig voor de recepten: het boek zelf legt op de eerste pagina’s uit hoe u gnocchi, ravioli en andere gevulde pasta maakt, daarna mag u zelf aan de slag. Dan wordt heel snel duidelijk wat u allemaal kunt met Slow Food. Wij maken er deze week een menu mee, van antipasti tot dessert.