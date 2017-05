Schiphol neemt extra maatregelen vanwege drukte

Schiphol gaat komende zomer alle beveiligingsdoorgangen in vertrekhal 1 openzetten om te voorkomen dat reizigers te lang in de rij moeten staan. Ook in vertrekhal 2 zullen alle doorgangen worden geopend als de drukte op de luchthaven daarom vraagt. De maatregelen volgen op overleg maandag tussen staatssecretaris Sharon Dijksma, Schiphol-directeur Jos Nijhuis en KLM-topman Pieter Elbers.

De ontmoeting volgde op problemen op de luchthaven tijdens de meivakantie. Reizigers stonden daarbij urenlang in de rij en honderden passagiers misten hun vlucht. Ook vertrokken verschillende vliegtuigen te laat omdat er gewacht werd op vertraagde reizigers. KLM stelde vorige week in een verklaring dat de schade voor de maatschappij daardoor “in de miljoenen” is gelopen en dat zij ook veel last hebben van de reputatieschade die de vertraging heeft opgeleverd.

Excuses en extra beveiligers

Schiphol-topman Nijhuis bood vorige week zijn excuses aan voor de ontstane problemen en stelt dat het bedrijf de drukte niet had zien aankomen. KLM noemde dat “ongeloofwaardig” omdat de maatschappij naar eigen zeggen al eerder opriep tot het vergroten van de capaciteit van de luchthaven.De maatschappij eist concrete oplossingen om te voorkomen dat veiligheidscontroles dichtslibben.

Vakbonden pleitten voor de inzet van extra beveiligers en gingen daarover met Schiphol in gesprek. Nijhuis kondigde daarop aan om de komende tijd extra medewerkers in te zetten bij de verschillende veiligheidscontroles op Schiphol. Ook worden er in vertrekhal 2 extra rijen bijgebouwd.

Met het gesprek op het ministerie hoopte Dijksma maandag te kijken “wat er nog meer mogelijk is” om situaties zoals tijdens de meivakantie komende zomer te voorkomen. De Nederlandse staat heeft “een economisch belang” bij het functioneren van Schiphol. De partijen lieten na het overleg weten dat Schiphol tevens extra beveiligingsmedewerkers en personeel gaat inzetten om passagiers te begeleiden. Nijhuis erkende daarbij nogmaals dat er het een en ander “is misgegaan” maar zei ook dat de betrokken partijen “niet zonder elkaar kunnen”.

Sterke groei luchthaven

Maandag werd tevens bekend dat Schiphol in het eerste kwartaal van 2017 het hardst is gegroeid van alle Europese luchthavens. 14 miljoen reizigers vlogen in de eerste drie maanden van het jaar vanaf Schiphol (plus 8,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Na Schiphol volgen het Parijse Charles de Gaulle (plus 4,3 procent) en het Londense Heathrow (2,2 procent).