Schiphol sterkst gegroeid van Europese luchthavens

Schiphol groeide in het eerste kwartaal van dit jaar het sterkst van de grootste luchthavens van Europa. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van luchthavenmaatschappij ACI Europe.

In het eerste kwartaal van 2017 vlogen 14 miljoen reizers vanaf Schiphol. Dat is 8,6 procent meer ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op de tweede plaats van de grootsten Europese luchthavens staat het Parijse Charles de Gaulle met een stijging van 4,3 procent. Londen Heathrow groeide met 2,2 procent en Frankfurt met 1,5 procent.

Met bijna alle grote luchthavens ging het de afgelopen maanden beter en groeide het aantal bezoekers. Een uitzondering is luchthaven Atatürk in Istanbul. Daar kwamen 7 procent minder passagiers door politieke onrust en aanslagen in het land. Zo kwamen in juni vorig jaar 39 mensen om het leven door een aanslag op luchthaven Atatürk.

De Europese luchthavens die het meest groeiden het afgelopen kwartaal liggen in Oost-Europa, Cyprus, Luxemburg, Malta en Portugal. De gehele Europese luchthavenmarkt groeide met 6,9 procent.

Topdrukte

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur, PvdA) overlegt maandagmiddag met KLM-topman Pieter Elbers en Schiphol-directeur Jos Nijhuis over de enorme drukte op de luchthaven. Sommige passagiers moesten de afgelopen weken voor vertrek urenlang wachten in verschillende rijen. Volgens de Telegraaf kan Schiphol duizenden claims van reizigers verwachten.

KLM wil “concrete oplossingen” van Schiphol horen om problemen tijdens de zomervakantieperiode te voorkomen. Volgens Elbers is de inzet van extra personeel die Schiphol vorige week aankondigde slechts een stap in de goede richting. De drukte heeft de maatschappij naar eigen zeggen “miljoenen” gekost. Veel mensen die hun vlucht hadden gemist moesten omgeboekt worden en bij vertragingen van meer dan drie uur hebben passagiers recht op een schadevergoeding.