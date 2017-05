Regering VS verwijdert website over klimaat

Hoe ontstaat klimaatverandering? Wat zijn de gevolgen? Wat kun je eraan doen? Amerikaanse jongeren die een antwoord zoeken op die vraag kunnen voorlopig niet meer terecht bij het milieuagentschap EPA. Dat haalde dit weekeinde alle lesmateriaal over het onderwerp van zijn website.

Een week eerder werd ook de reguliere klimaatinformatie verwijderd – een uitgebreid naslagwerk met alle relevante informatie over de opwarming van de aarde. Het EPA zegt de site te willen aanpassen aan ‘de nieuwe richting van het agentschap onder president Donald Trump’.

Milieugroepen hielden hier al rekening mee. Op de dag dat de klimaatkennis van de site verdween, werden elders complete kopieën van de website zoals die er uitzag op 19 januari, een dag voor Trumps inauguratie, online gezet.

Ook de stad Chicago heeft de website gepubliceerd, uit erkenning voor ‘de decennia aan werk door het EPA en andere federale instellingen in de strijd tegen klimaatverandering’. Want, zo schrijven ze in een toelichting, ‘hier in Chicago weten we dat klimaatverandering echt is en zullen we doorgaan met maatregelen om die te bestrijden’.

De veranderingen bij het milieuagentschap onder de nieuwe president gaan razendsnel. Maandag moesten vijf leden van een wetenschappelijke adviesraad opstappen. Scott Pruitt, de huidige EPA-chef, wil meer vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de raad, omdat die volgens zijn woordvoerder „beter begrijpen wat de gevolgen van sommige maatregelen zijn”.

Waarschijnlijk deze week beslist Trump of hij uit het klimaatakkoord van Parijs zal stappen. Volgens betrokkenen hangt dat besluit af van de vraag of hij binnen het akkoord kan blijven zonder een serieus klimaatbeleid.