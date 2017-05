PostNL onderuit na teleurstellende cijfers

PostNL is maandag flink onderuit gegaan op de Nederlandse beurs. Het postbedrijf was veruit de sterkste daler na de presentatie van teleurstellende kwartaalcijfers eerder op de dag. Tegen het middaguur was het aandeel van PostNL met 7,8 procent gedaald.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat PostNL de afgelopen maanden met 870 miljoen euro 1 procent meer omzet boekte dan in dezelfde periode een jaar geleden. Toch waren de cijfers volgens kenners lang niet goed genoeg. De onderliggende winst nam namelijk af en de omzetstijging was aanzienlijk minder dan waar beleggers rekening mee hielden.

PostNL moet zich al langer aanpassen aan een snel veranderende markt. Geadresseerde post nam het afgelopen jaar in volume met 10 procent af, wat zorgde voor een omzetdaling in dat segment met een kleine 5 procent, tot 450 miljoen euro.

Pakketbezorging

Het bedrijf is daarom gedwongen om zich meer te richten op pakketbezorging. Deze nam zowel in binnen- als buitenland toe en wist de terugloop in de postmarkt enigszins te compenseren, maar alsnog nam de winst van het bedrijf sterk af. Het onderliggende bedrijfsresultaat daalde met 18 procent tot vijftig miljoen euro. Bestuursvoorzitter Herna Verhagen reageert op de kwartaalcijfers dat de resultaten wel overeenkomen met de eigen verwachtingen van het bedrijf.

Begin vorig jaar kondigde het postbedrijf aan zijn reorganisatie te versnellen. Tot en met 2020 moeten er vijf- tot zeshonderd mensen weg bij PostNL. In december 2016 wilde het Belgische postbedrijf Bpost nog PostNL overnemen. Verhagen wees dit af omdat ze ervan overtuigd was dat het bedrijf op eigen kracht verder zou kunnen.

Beurzen zakten over een breed front op maandag. De AEX-index was tegen het middaguur 0,3 procent gezakt met 531,90 punten. De Midkap, de index voor middelgrote bedrijven waar PostNL ook deel van uitmaakt, ging 0,4 procent naar beneden.

Een andere belangrijke Nederlandse verliezer op de beurs maandag was AkzoNobel. Het verf- en chemieconcern is op het moment verwikkeld in een overnamestrijd met het Amerikaanse PPG.