Nu even niet over Feyenoord: dit is de Goal van het Weekend

Lionel Messi scoorde dit weekend twee keer: hij staat nu op 51 goals in evenveel wedstrijden dit seizoen voor FC Barcelona. Aardige Panenka van de De Vlo zaterdagavond.

In Schotland maakte Callum McGregor (Celtic) een mooie solo af en in de derby van Turijn liet Adam Ljajic (Torino) de grote meneren van Juventus even schrikken.

Ooit een van Feyenoords grote talenten: Diego Biseswar. Verkocht PSV in 2009 zelfs een “nee” om uiteindelijk via Kayserispor terecht te komen bij PAOK, voor wie hij zaterdag scoorde en zo de Griekse beker won.

3. Wesley Sneijder (GALATASARAY v Kasimpasa 4-0)

Het langeafstandwerk kwam dit weekend onder meer van Marco Verratti (Paris S-G) en Chaka Rodriguez (Tigres). Ook Christian ‘El Hobbit’ Bermudez (Jaguares) gaf het leder een lekkere veeg. Maar ook Sneijder was er eindelijk weer eens bij. Vorige week waren het twee assists en nu een goal die wat kleur geven aan een anderszins flets seizoen van de bijna 33-jarige.

2. Vincent Kompany (MANCHESTER CITY v Crystal Palace 2-0)

De Belgische breker achterin bij City weet al drie jaar geen seizoen meer te draaien waarin hij meer dan dertig wedstrijden speelt. De sleet zit erop, maar indien fit kan Pep niet zonder hem. Prima goal op weg naar de enige prijs van het jaar: een CL-ticket.

1. Sergiu Hanca (CFR Cluj v DINAMO BOEKAREST 0-2)

De Roulette, in de volksmond tegenwoordig betiteld als de ‘Zidane’, zien we nog wel met enige regelmaat. Maar op snelheid uitgevoerd alvorens doeltreffend af te ronden? Hanca kreeg het voor elkaar in de topper van de Roemeense Liga I: