Nederlands Theater Festival selecteert de elf beste stukken van het jaar

Elf voorstellingen zijn uitverkoren voor het Nederlands Theater Festival 2017. Vandaag maakt de jury, onder voorzitterschap van parlementair journalist Ferry Mingelen, de officiële selectie bekend. De voorstellingen, voor zowel de grote als de kleine zaal, zijn de beste van het afgelopen seizoen door Nederlandse en Vlaamse gezelschappen en vrije producenten.

Het voortbestaan van het Theaterfestival in Amsterdam stond recent onder zware druk wegens financiële problemen. Het budget was ontoereikend om de vaak kostbare voorstellingen te hernemen. De Tweede Kamer bepleitte met succes een extra bedrag van 10 miljoen euro voor een aantal festivals, waaronder het Theaterfestival. Dat is daarmee gered.

Selectie

Voor de grote zaal zijn de volgende voorstellingen geselecteerd: Risjaar Drei door Toneelhuis/ Olympique Dramatique, De Vader door Senf Theaterpartners i.s.m. Kik Productions, Race door Het Nationale Theater, De Warme Winkel speelt De Warme Winkel en De dingen die voorbijgaan naar Louis Couperus door Toneelgroep Amsterdam/ Toneelhuis.

In de kleine zaal zullen opnieuw te zien zijn: Dad van Nasrdin Dchar/ Theaterbureau de Mannen, Volpone door Dood Paard, Troje Trilogie door Toneelschuur Producties/ Paul Knieriem, Ivanov van Toneelschuur Producties/ Nina Spijkers, Five Easy Pieces door Campo/ Milo Rau en Zvizdal door Berlin.

Twee voorstellingen verdienen aparte vermelding, hoewel ze de festivalselectie niet haalden: het theaterconcert MENS door Wende Snijders en Coco Chanel door Ulrike Quade Company dat werd gekozen door de Wijkjeury. Het Nederlands Theater Festival opent op 7 september met de Staat van het Theater en sluit op zondag 10 september af met het traditionele Gala van het Nederlandse Theater.