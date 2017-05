Miljoenen ontheemden in Zuid-Soedan

Meer dan 1,8 miljoen mensen zijn Zuid-Soedan ontvlucht door hongersnood en de burgeroorlog. Dat melden de Verenigde Naties maandag in een persbericht. Eenzelfde aantal mensen is in het land ontheemd.

De burgeroorlog begon in 2013, toen president Salva Kiir zijn vicepresident Riëk Machar afzette en troepen loyaal aan beide mannen in gevecht kwamen. Het land was toen net twee jaar onafhankelijk van buurland Soedan. Door de gevechten zijn delen van het land in ernstige hongersnood gekomen.

Vluchtelingenstroom

Die hongersnood heeft de grootste vluchtelingencrisis in Afrika veroorzaakt sinds de Rwandese genocide in 1994. Van de 12 miljoen Zuid-Soedanesen zijn nu 3 miljoen ontheemd. Daarvan zijn 1,8 miljoen naar buurlanden Oeganda, Kenia, Ethiopie en Soedan gevlucht. Directeur Afrika van vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties Valentin Tapsoba zegt in een verklaring aan pers: “Geen vluchtelingencrisis vandaag de dag maakt me zo bezorgd als die van Zuid-Soedan.”

In februari riep de overheid van Zuid-Soedan de hongersnood uit in delen van het land. Het waarschuwde dat de helft van de inwoners van Zuid-Soedan, 5,5 miljoen mensen, “in levensgevaar de komende maanden” zou zijn. Het was voor het eerst sinds de hongersnood in Somalie in 2011 dat een Afrikaans land de hongersnood uitriep.

Drie-vierde van de kinderen in Zuid-Soedan gaan niet naar school. Dat maakt Zuid-Soedan het land met het grootste aantal kinderen dat niet naar school gaat ter wereld. Het grootste gedeelte van alle vluchtelingen is kind: 62 procent. Veel kinderen zijn emotioneel en fysiek uitgeput en lopen het risico gerecruteerd te worden door gewapende groepen of misbruikt te worden.

Gewapend conflict

De VN verdenkt de Zuid-Soedanese regering ervan de voedselcrisis opzettelijk te verergeren. “Deze hongersnood komt van menselijke hand”, zegt Joyce Luma, hoofd van het World Food Program. Volgens medewerkers van de VN hebben Zuid-Soedanese politici voedselhulp in strategische gebieden geblokkeerd of beperkt.

NRC-correspondent Koert Lindeijer schreef eerder dat het conflict deels een etnische strijd is geworden: