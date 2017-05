Macron kreeg 66 procent van de stemmen

Emmanuel Macron heeft bij de Franse presidentsverkiezingen zondag 66,04 procent van de stemmen gekregen, zo blijkt uit cijfers die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken in de nacht van zondag op maandag bekend maakte. Dat is een iets hoger percentage dan eerder zondagavond, toen Macron bij tussenstanden tussen de 63 en 65 procent van de stemmen leek te hebben gekregen. De laatste telling omvat 99,9 procent van de stemmen.

Het opkomstpercentage ligt in de laatste telling op 74,6 procent, een stuk lager dan bij de vorige presidentsverkiezingen in 2012, toen bij de tweede ronde iets meer dan 80 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrachten. Iets meer dan 3 miljoen Fransen stemden blanco, iets meer dan 1 miljoen stemmen werden ongeldig verklaard.

Het hoge aantal blanco en ongeldige stemmen alsook de lage opkomst maken dat de overwinning van Macron allesbehalve een breedgedragen uitkomst is. Anders dan twee weken geleden, toen Macron na zijn verkiezingswinst in de eerste ronde het verwijt kreeg zich ‘triomfantelijk’ te gedragen, probeerde de nieuw verkozen president zich zondagavond bescheiden op te stellen. “Het is een grote eer en en een enorme verantwoordelijkheid”, aldus de 39-jarige Macron tijdens zijn overwinningsspeech op de Franse televisie.

“Ik ken de verdeeldheid in ons land, die geleid hebben tot stemmen voor de extremen. Ik respecteer dat. Ik ken de woede, de angst en de twijfels die veel van jullie tot uitdrukking hebben gebracht. Het is mijn verantwoordelijkheid deze te respecteren.”

Felicitaties

Zondagavond werd Macron reeds gefeliciteerd door een reeks Europese leiders, waaronder de Britse premier Theresa May en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, met wie Macron kort telefoneerde. De Amerikaanse president Donald Trump feliciteerde Macron met een tweet, evenals demi Maandagochtend feliciteerde ook de Chinese leider Xi Jinping Macron. Demissionair premier Mark Rutte feliciteerde Macron zondagavond eveneens.

De koers van de de euro steeg zondagavond naar $1,1018. Voor het eerst sinds november staat de Euro daarmee boven de $1,10. Ook de koersen van Europese aandelen stegen na het bekend worden van de verkiezingsuitslag flink. Macron heeft zich een groot voorstander van de Europese Unie getoond, waar zijn tegenstrever Marine Le Pen een vertrek uit de Europese eenheidsmunt voorstond.

Franse media pakken maandagochtend op hun voorpagina’s uit met de ‘historische overwinning’ van de jonge Macron. Een greep uit de cover: