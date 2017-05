De ‘help we moeten weer in bikini’-zorgen beginnen elk jaar als de temperatuur stijgt, daar kun je de klok op gelijk zetten. Linda de Mol trapte dit jaar af, nog voor de zomertijd was ingegaan. In maart kondigde ze aan dat ze voor haar videokanaal LINDA.tv zes weken lang haar afvalpogingen zou filmen. Linda was gezond, maar wel te zwaar, zei ze. „Ik wil best op televisie de buffel tussen de gazelles zijn. Maar ik wil het natuurlijk ook niet zo uit de hand laten lopen dat ik straks net zoveel weeg als Wendy en Georgina bij elkaar.” De kijkers riep ze op om mee te lijnen. Want „gedeelde smart is halve smart, en zo kunnen we er elkaar een beetje doorheen slepen”. Haar plan: minder eten, niet meer snaaien en meer sporten. Haar doel: vijf kilo lichter in zes weken.

Met haar publieke afvalpoging treedt Linda in de voetsporen van Amerikaanse talkshowhost Oprah Winfrey. Zij reed in 1988 gekleed in skinny jeans een karretje met 30 kilo vet de set van haar populaire talkshow op, het gewicht dat ze was kwijtgeraakt. De naam Linda Lijnt klinkt misschien ouderwets, maar de manier waarop De Mol een online community wist te organiseren is heel erg 2017. In haar vlogs zei ze dat er meer dan 150.000 mensen met haar meededen.

En zo werd haar lijnpoging een goede manier om het Linda-imperium weer wat verder uit te breiden. Linda de Mol is het gezicht achter het succesvolle merk Linda, dat sinds 2003 een glossy uitgeeft. Tien jaar na de oprichting van de glossy Linda werd de ‘nieuwssite voor vrouwen’ LindaNieuws opgericht. Vorig jaar kwam videoplatform Linda.TV erbij. De afvalvlogs van De Mol zijn daar exclusief te bekijken – in ruil voor een e-mailadres.

Wie met Linda meedeed, ontving een nieuwsbrief met daarin Linda’s vlogs, de oefeningen van haar personal trainer, verhalen van andere afvallers en ‘heel veel tips van (di)eetgoeroes’. Strikte omschrijvingen van wat de lijners wel en niet mogen eten, waren er niet. ‘Dat mag je helemaal zelf weten, we gaan je niks voorschrijven.’

Linda Lijnt was in alle opzichten een succes. Linda viel in totaal zes kilo af, een kilo meer dan haar streefgewicht. Die 150.000 mede-lijners gaven het bedrijf een schat aan gegevens. Waardevolle informatie, om zelf weer te gebruiken om gericht te adverteren, of om door te verkopen. In de registratievoorwaarden van LINDA.tv staat dat LINDA deze derden ‘zorgvuldig selecteert’.

„Ik moet op de een of andere manier een eetpatroon zien te vinden waar ik me goed bij voel, waar ik niet dikker van word, en dat ik mijn hele leven kan volhouden”, besloot De Mol in de laatste vlog. Een grinnik en een zucht op de vraag hoe ze dat gaat doen. „Dat is echt wel de hamvraag.”

Want afvallen is makkelijker dan op gewicht blijven. De dertig kilo vet die bij Oprah op het karretje lag, kwamen gestaag weer terug – waarna ze vervolgens weer afviel. Vorig jaar kocht Oprah aandelen in Weight Watchers. Het afvalprogramma was het jaar daarvoor voor haarzelf een groot succes gebleken. Ze raakte er meer dan 18 kilo door kwijt. Een leven lang lijnen.

Linda heeft een #houvol-pagina op Facebook aangemaakt, voor haar mee-lijners. Maar in haar laatste vlog zei De Mol dat ze het helemaal geen straf zou vinden als ze het volgend jaar weer zou moeten doen. Voor de mede-lijners is het nu even klaar met de lijntips. Zij ontvingen een andere mail, over Linda.tv. ‘DE VLUCHT: DEZE BLOEDSTOLLENDE MISDAADSERIE WIL JE NIET MISSEN * WIN EEN TJOKVOLLE GOODIEBAG.’