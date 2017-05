Lieve Raoul,

Beste gij die mijn dertienjarige zelf zijt, ik weet dat je nu niet zit te wachten op advies van een dertiger, ook al ben je die dertiger zelf. Mag ik je erop wijzen dat Madonna 32 was toen zij de Blond Ambition Tour deed? Het leven stopt niet na je 21e. We leven nog! En we kunnen nog van alles, hoor. Om Britney te citeren: I have feelings too. So let me go, and just listen.

Hou je vast: binnenkort besef je tot je grote schrik dat er in jou erotische gevoelens leven ten aanzien van de Backstreet Boys. Om dat te verhullen zul je jezelf transformeren in een monster met platgekamd haar en een jack van Zeeman dat heel in de verte doet denken aan het jack van je skatende klasgenoot Pieter S.. Samen met je nerdenvriend Joost H. rook je je eerste pakje sigaretten, tien per persoon. En voor het eerst in je leven zul je denken dat je bent getroffen door een potentieel dodelijk virus, de ziekte van Lyme. Dat ben je niet. Voor de komende 21 jaar: je hebt ook geen kanker, geen malaria en geen afasie. Sterker: ooit zul je het hilarisch vinden dat je dat toen hebt gedacht (want alleen mensen van 33 maken kans op dit soort ziektes).

Wel wil ik je vragen om toch eens iets aan sport te doen of in elk geval rechtop te lopen. Zoals je moeder dat al zei: van een kromme rug op je dertiende moet je op je drieëndertigste naar de fysiotherapeut. En dat klopte. On that topic: wees een beetje liever voor je moeder. Ze is wijzer dan je denkt, ondanks haar nieuwe rode bob, en vergeet niet dat je dit avontuur aan haar te danken hebt.

Veel van de dingen waarvan je nu denkt dat ze je gelukkig zullen maken, zullen je niet gelukkig maken, lieve jongen. Maar ik weet ook dat het geen zin heeft om je daarvoor te waarschuwen. Je wilt zelf uitvinden hoe het leven werkt. En dat is precies waardoor je over 21 jaar zal moeten concluderen dat je 21 jaar geleden in grote lijnen toch gelijk had: het leven is een avontuur en de wereld is een wonder en alle mensen die je proberen te overtuigen van het tegendeel, hebben het mis. Je moest eens weten wat er nog voor jou in petto ligt! Alles waarop je hoopt en zelf een beetje meer.

Dus probeer maar, doe maar, dat mag. Het loont om eigenzinnig te zijn. Om uit te testen wat je wordt verteld. Maak je geen zorgen, geniet van de rit. Weet dat alles altijd goed komt. Neem nooit genoegen met cynisme. Schaam je niet voor je menselijkheid. En wanneer je het even niet meer ziet, kijk dan omhoog. Naar de wolken, de sterren, de zon, de maan en de grote blauwe lucht, vol mogelijkheden.

Was getekend, uw 33 jarige vriend (vanaf een terras in de zon naast de zee in Marseille)