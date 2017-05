Jumbo kijkt weer naar overnames

Net geen miljard. 972 miljoen euro, dat was in 2006 de omzet van een Brabants supermarktbedrijf met 94 vestigingen. Tien jaar later is dat bedrijf van weleer, Jumbo, een miljardenonderneming geworden. Met 580 supermarkten en een omzet van bijna 6,7 miljard euro is Jumbo – na Albert Heijn – de onbetwiste nummer twee in de markt. Bijna één op de vijf huishoudens doet er zijn boodschappen.

De omzet van het familiebedrijf uit Veghel gaat dus al jaren in een steile lijn omhoog. Uit het jaarverslag dat Jumbo maandag heeft gedeponeerd, blijkt dat in 2016 ook de winst omhoog is geschoten. In 2015 maakte het concern 76 miljoen winst, vorig jaar 109 miljoen euro (44 procent meer).

Na de overnames van branchegenoten Super de Boer en C1000, in 2009 en 2011, en de tijdrovende operatie waarbij honderden supermarkten naar Jumbo’s moesten worden omgebouwd, stond vorig jaar in het teken van „optimalisatie”. En dat is goed gelukt, constateert financieel topman Ton van Veen in een telefonische toelichting op het jaarverslag.

La Place, onderdeel van Jumbo, is de horecapartner van de Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay (HBC), zo is maandag bekendgemaakt. Hudson’s Bay wil circa twintig warenhuizen openen in Nederland. Alleen in de Amsterdamse vestiging, aan het Rokin, komt geen La Place. Wat HBC daar van plan is, is nog niet bekend. Onlangs nam La Place alle 18 AC-restaurants over. Naar verwachting zal de omzet van La Place dit jaar met 30 tot 40 procent toenemen en tussen de 140 en 150 miljoen euro uitkomen.

Het grootste deel van de synergievoordelen die de overnames van Super de Boer en C1000 konden opleveren, is inmiddels benut, zegt hij, al beklemtoont hij dat Jumbo ook dingen doet die de winstgevendheid juist onder druk zetten. Neem de pick-up points, waar klanten hun online bestelde boodschappen ophalen. Die kosten vooralsnog meer dan ze opleveren. Datzelfde geldt voor thuisbezorging. Toch verwacht Van Veen de winstgevendheid van Jumbo dit jaar nog iets te kunnen opschroeven.

20 miljoen dividend

Een deel van de winst is vorig jaar door de aandeelhouders verzilverd. Uit het jaarverslag blijkt dat zij zichzelf voor het eerst in jaren dividend hebben uitgekeerd, 20 miljoen euro. De aandelen zijn gelijk verdeeld over Karel van Eerd (79), die nog altijd president-commissaris bij Jumbo is – en zijn drie kinderen, van wie Frits en Colette in de raad van bestuur zitten.

Volgens financieel topman Van Veen is de familie jarenlang terughoudend geweest met dividenduitkeringen. „Om de overnames te bekostigen hadden we onszelf relatief diep in de schulden gestoken en bovendien zaten we midden in de integratie van Super de Boer en C1000. Nu zijn we jaren verder en kunnen we vaststellen dat de overnames succesvol zijn geweest en dat de synergie veel geld oplevert. Ik vind het niet meer dan redelijk dat degenen die met die overnames het meeste risico liepen daar nu van profiteren.”

Ook de bestuurders zijn vorig jaar beloond voor het succes van de afgelopen jaren: de vergoeding voor de raad van bestuur bedroeg ruim 6 miljoen euro. Dat komt door enkele „langetermijnbonussen en eenmalige posten”.

Na „jaren van acquireren en integreren” en daarna dus het „optimaliseren”, is Jumbo nu klaar om verder te groeien, zo meldt het bedrijf in het jaarverslag. Het supermarktbedrijf wil nieuwe vestigingen openen in Nederland, waaronder gemakswinkels op stations en in binnensteden, maar de groei kan ook komen van een nieuwe overname. „We hebben een groei-ambitie, die steken we niet onder stoelen of banken”, zegt Van Veen. „De vorige overnames zijn goed verwerkt, de schulden zijn terug op het normale niveau. We zouden in staat moeten zijn weer een overname te doen. Maar dan moet er wel iets te koop zijn.” Of dat het geval is, laat hij in het midden. Uitbreiding naar het buitenland sluit Van Veen in ieder geval niet uit. „Maar om nu te zeggen dat dat heel concreet is… Nee.”

‘Gebruikt door de FNV’

Twee weken geleden liet Jumbo weten niet langer met de vakbonden te onderhandelen over een nieuwe cao voor de circa 3.000 werknemers van de distributiecentra. In plaats daarvan gaat het bedrijf met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) treffen. Van Veen betreurt hoe het is gelopen. „Liever hadden we gewoon een cao afgesloten, dan zijn de dingen duidelijk geregeld en weet iedereen waar hij aan toe is. Zo’n AVR opstellen is geen sinecure. Dat is ook voor ons een nieuw traject en best een beetje spannend.”

Jumbo kon echter niet anders, constateert Van Veen: er was geen overleg mogelijk met de bonden. „Ik heb sterk de indruk dat de bonden ons gebruiken voor hun eigen actie-agenda. Die paar keer dat we elkaar aan de onderhandelingstafel troffen, viel elke vijf minuten drie keer het woord ‘actie’. Maar actievoeren zonder overleg, dat is niet zoals we in de polder met elkaar zouden moeten omgaan.”

Van Veen bezweert dat Jumbo „goede intenties” heeft. „Het is geen truc om de vakbonden buitenspel te zetten en de arbeidsvoorwaarden te verslechteren. Het gaat goed met Jumbo, en het kan en moet dus óók goed gaan met onze medewerkers.”