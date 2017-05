Hudson’s Bay en La Place gaan samenwerking aan

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay Company (HBC) is een samenwerking aangegaan met het Nederlandse La Place. Het bedrijf zal in het merendeel van de warenhuizen van HBC restaurants op gaan zetten, schrijven de bedrijven in een verklaring maandag.

De eerste negen locaties van HBC openen later dit jaar. La Place mag restaurants openen in het merendeel van de warenhuizen, behalve in de vestiging in Amsterdam op het Rokin. Wat HBC daar precies van plan is, is nog niet bekend.

La Place begon als de eigen restaurantketen van de inmiddels failliete warenhuisgigant V&D. Begin vorig jaar is het overgenomen door Jumbo Group. Op het moment heeft het bedrijf zo’n vijftig vestigingen in Nederland, Duitsland, Indonesië en de Verenigde Staten. Algemeen directeur Bart van den Nieuwenhof reageert:

“We zijn erg blij dat we, samen met onze nieuwe partner Hudson’s Bay, weer terug kunnen keren naar bekend terrein.”

Vorig jaar maakte Hudson’s Bay bekend zo’n twintig warenhuizen te gaan openen in Nederland. Dat zou zo’n 2.500 banen moeten creëren. In totaal heeft het bedrijf meer dan 480 vestigen en 66.000 werknemers wereldwijd.