Hoe Amerikaanse miljonairs het Brexit-referendum beïnvloedden

“Het Brexit-referendum was een open doel, te verleidelijk voor Amerikaanse miljonairs om geen schot te wagen”, schrijft journalist Carole Cadwalladr van de Britse krant The Observer, de zondagkrant van The Guardian. In het vreemdste verhaal dat ze ooit onderzocht beschrijft Cadwalladr hoe Steve Bannon en Robert Mercer, financieel en ideologisch nauw betrokken bij de presidentscampagne van Donald Trump, via twee schimmige Amerikaanse databedrijven het Britse referendum probeerden te beïnvloeden.

Haar onderzoek draait om twee databedrijven: Cambridge Analytica en AggregateIQ, die gegevens van honderdduizenden Britten verzamelen via onder andere Facebook. Beiden zijn in handen van Rober Mercer, geldschieter en vertrouweling van Donald Trump, en hebben tijdens de campagne in Groot-Brittannië flink wat werk verzet. Ze schrijft:

“Met een schat aan gegevens kon Cambridge Analytica zich tijdens de campagne richten op bijvoorbeeld mensen met neurotische trekjes en ze bestoken met foto’s van immigranten die het land ‘overspoelen’.”

Amerikaanse ideologen

Een van de Britse organisaties die de bedrijven inhuurde was ‘Veterans for Britain’, opgericht in maart 2016 om defensie- en veiligheidsargumenten naar voren te brengen voor het Brexit-kamp. Zij besteedden de 100.000 pond aan campagnegeld bij AggegrateIQ. “Ik heb AggegrateIQ niet gevonden. Zij vonden ons”, vertelt David Banks, hoofd van de communicatieafdeling. “Ze belden ons op en deden een voorstel. Zij maakten gebruik van technieken die wij hier nog niet kenden.”

En ze waren niet de enige. In totaal maakten vier organisaties gebruik van de sluwe Amerikaanse online technieken om kiezers te beïnvloeden.

Een oud-medewerkers van Cambridge Analytica vertelt hoe de Brexit symbolisch erg belangrijk was voor Steve Bannon, voormalig vice-president van Cambridge Analytica en tevens vriend van Nigel Farage die met zijn partij UKIP jarenlang streed voor uittreding. Cadwalladr wil met het artikel laten zien “hoe gemotiveerde Amerikaanse miljonairs hebben bijgedragen aan de grootste constitutionele verandering afgelopen eeuw in Groot-Brittannië”.