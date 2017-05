Facebook bestrijdt nepnieuws in VK

Facebook is in het Verenigd Koninkrijk een campagne gestart om gebruikers te waarschuwen voor nepnieuws. In paginagrote advertenties in Britse kranten geeft het technologiebedrijf tips om nepnieuws beter te herkennen.

De advertenties zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan in aanloop naar de parlementsverkiezingen op 8 juni. Facebook kwam onder vuur te liggen, nadat het netwerk veelvuldig gebruikt werd voor de verspreiding van nepnieuws tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar.

Begin dit jaar kondigde het comité voor Cultuur, Media en Sport van het Britse Lagerhuis aan nepnieuws te gaan onderzoeken, in reactie op de Amerikaanse verkiezingen. De politici kondigden ook aan dat ze bestuurders van Facebook, Google en Twitter mogelijk ter verantwoording willen roepen, als blijkt dat ze onvoldoende doen aan de verspreiding van nepnieuws.

Maandag kondigde Facebook aan de strijd tegen nepnieuws nog wat op te schroeven, mogelijk om een dergelijke vermaning voor te zijn. Binnenkort wil Facebook bovendien een nieuw Europees hoofdkantoor openen in Londen, dus een goede verhouding met Britse politici komt helemaal niet slecht uit.

Tips

In het VK gaat Facebook verhalen die door veel mensen worden aangeklikt maar vervolgens niet worden gedeeld vanaf nu een lagere notering geven, omdat die signalen erop duiden dat het mogelijk om nepnieuws gaat. Ook zegt het bedrijf een nieuwe methode te hebben om nepaccount op te kunnen sporen, die vervolgens verwijderd zullen worden. Facebook-gebruikers in het VK zien daarnaast sinds kort bovenaan hun tijdlijn een speciaal blokje met tips om nepnieuws te herkennen. Tips zijn onder meer goed op te letten wat de URL is, wat de bron van het verhaal is en wanneer het gepubliceerd is.

Tijdens de Franse presidentsverkiezingen, die gisteren beslecht werden, deed Facebook ook al pogingen de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Daar werden in aanloop naar de eerste verkiezingsronde in totaal 30.000 accounts verwijderd. In het Verenigd Koninkrijk zou een vergelijkbaar aantal accounts de afgelopen tijd al gesloten zijn. Uit onderzoek van NRC bleek dat nepnieuws tijdens de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen nauwelijks een rol heeft gespeeld.

Vooralsnog is nepnieuws nog geen echt item in de Britse verkiezingscampagne, vertelt correspondent Melle Garschagen vanuit Londen. “De discussie concentreert zich eerder rond de rol van Britse tabloids en de manier waarop zij politieke thema’s een bepaalde draai geven.”