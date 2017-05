Dumpert/geenstijl (1) Het is kleedkamerhumor

Ik ben opgegroeid met de NRC thuis. En ik lees NRC nog steeds met veel belangstelling. Dit door jullie scherpe analytische blik en over het algemeen boeiende stukken. Deze kwaliteiten mis ik echter volledig in het stuk over Dumpert, ik kijk DumpertReeten trouwens vanaf de eerste aflevering. Ja er komt vrouwelijk bloot in voor, maar sinds wanneer mag dit niet? Dit is in mijn ogen kleedkamer/internethumor, ik hoop dat jullie dit ook kunnen begrijpen. Ik zie de kritiek hierop hetzelfde als de kritiek op kunstenaar Phil Bloom toen zij bloot op televisie verscheen. Ik dacht dat we inmiddels verder waren dan dat.

Ik kreeg een erg pastoraal, jarenvijftiggevoel bij het artikel waarin mij wordt verteld hoe ik mij als een fatsoenlijke burger moet gedragen. Ook de term ‘virtueel verkrachten’ is in mijn ogen misplaatst. Gaan jullie dat ook zeggen over alle kledingmerken? Of reclame in het algemeen. Of gewoon mannen? Want doen zij dit niet de hele dag door? Vrouwen trouwens niet toch, of wel?

Ik snap als je TMG (Telegraaf Media Groep) wil bashen, want ook ik zie daar weinig goeds in. Maar dit doet jullie geen goed.

Jammer NRC, ik vertrouw erop dat in de toekomst met meer nuance wordt gekeken naar (internet)humor.