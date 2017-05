‘Duitsland verleent asiel aan Turkse militairen’

Duitsland heeft voor het eerst asiel verleend aan Turkse soldaten die er door Turkije van worden verdacht supporters te zijn van de couppoging van vorig jaar juli. Dat melden de Süddeutscher Zeitung en de Duitse tv-stations WDR en NDR maandagavond. Volgens de drie media heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het nieuws bevestigd.

Het zou gaan om “meerdere” Turkse militairen die in NAVO-verband in Duitsland gelegerd waren. In de regel bezitten zij een diplomatenpaspoort. Sinds de mislukte staatsgreep hebben 414 Turken met dergelijke identiteitspapieren een asielaanvraag gedaan in Duitsland. Bij die groep zitten naast militairen tevens rechters en diplomaten. Familieleden van asielaanvragers zijn ook meegerekend.

Referendum

Volgens de Duitse berichtgeving heeft het BAMF, het orgaan dat asielverzoeken behandelt, gewacht met de toelating van de militairen tot na het Turkse referendum vorige maand. Op 16 april stemde een nipte meerderheid van de Turken voor aanpassingen aan de grondwet die de machtspositie van president Erdogan drastisch verstevigen.

De Duitse media spreken van een “explosief besluit”. Turkije heeft sinds de couppoging al meer dan honderdduizend mensen opgepakt. De regering verdenkt hen ervan aanhangers te zijn van Fethullah Gülen, de in ballingschap levende geestelijke die volgens Erdogan het brein achter de mislukte putsch is. Vooral in de rangen van het leger en de politie en in de rechterlijke macht hield de regering uitgebreide zuiveringen.

Wanneer Duitsland asiel verleent aan Turken die door hun eigen regering worden gezien als Gülen-sympathisanten, is dat dus tegen het zere been van Ankara. De Turkse minister van Defensie riep Duitsland in januari op asielverzoeken van Turkse officieren niet toe te kennen.

De relatie tussen Duitsland en Turkije is nu al slecht. In maart beschuldigde Erdogan bondskanselier Merkel van “nazipraktijken”, nadat Duitsland bijeenkomsten met Turkse ministers had afgelast. De ministers kwamen campagne voeren vóór de grondwetswijzigingen.