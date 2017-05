Beter Bed heeft last van webshops en boxsprings

Matrassen zijn er in alle soorten en maten. Je hebt dikke en dunne, brede en smalle, goedkope en dure. Voor sommige matrassen heb je een bed en een lattenbodem nodig, andere hebben een eigen onderstel en zijn klaar om op te slapen, de zogeheten boxspring. Met name in Duitsland wint dat laatste type snel aan populariteit, zeggen marktkenners.

Voor Beter Bed, dat komende vrijdag zijn eerstekwartaalcijfers publiceert, is die ontwikkeling problematisch. De winkelketen verdient bijna tweederde van zijn omzet in Duitsland, via een dochterbedrijf genaamd Matratzen Concord. Maar boxsprings zijn in die Duitse winkels bijna niet te vinden. En ook via de webshop biedt Beter Bed in Duitsland vrijwel alleen ‘gewone’ matrassen aan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verkoop in Duitsland vorig jaar terugliep, met bijna 5 procent. Beleggers maken zich daarover zorgen, zo is te zien in de beurskoers van het Brabantse bedrijf. In een jaar tijd verloor het aandeel Beter Bed bijna een kwart aan waarde.

Erfenis uit het verleden

Dat Beter Bed zich in Duitsland eigenlijk vooral richt op de verkoop van matrassen, is volgens analist Sander van Oort van zakenbank Kempen & Co een erfenis uit het verleden. Toen Matratzen Concord in 1998 werd overgenomen, was het bedrijf een pure matrassenleverancier en dat is sindsdien altijd zo gebleven. „De winkels zijn ook kleiner, dus je kunt er minder producten aanbieden.”

Wat in Duitsland bovendien meespeelt, is de komst van een handvol buitenlandse internetverkopers met een vrij agressieve marketingstrategie. „Winstgevendheid is voor dat soort bedrijven niet meteen belangrijk”, zegt Van Oort. „Dus ze gooien er vele miljoenen euro’s aan marketing tegenaan, in een poging het de gevestigde partijen moeilijk te maken.”

Toch denkt de analist van Kempen & Co niet dat Beter Bed het in Duitsland gaat verliezen van de online verkopers. „Zulke webshops zijn misschien geschikt voor studenten, of als je een matras zoekt voor de logeerkamer. Maar als je voor jezelf kijkt en van plan bent om meer geld uit te geven, dan ga je toch liever op zaterdag even in de winkel kijken.”

Het neemt echter niet weg dat Beter Bed momenteel in „een transitieperiode” zit, aldus Van Oort. Moeten beleggers daarom nog even wachten voor ze in Beter Bed stappen?

Veel analisten vinden van niet. Zo verwacht Wim Hoste van KBC Securities dat de koers van het aandeel op termijn kan oplopen naar 22 euro. ING is met 27,50 nog een stuk positiever.

Uitgebreider assortiment

Zelf verwacht Beter Bed dat het eind dit jaar weer beter gaat met de Duitse tak. Bij de presentatie van de algehele jaarcijfers (411 miljoen euro omzet, 19 miljoen euro winst) kondigde het bedrijf verschillende maatregelen aan, waaronder een nieuw uiterlijk en een uitgebreider assortiment aan boxsprings. Die veranderingen stemmen hoopvol, vindt Hoste. „Zo’n proces hebben ze eerder ook in Nederland doorlopen, en met heel veel succes.”

Hoste vindt het daarom niet helemaal terecht dat Beter Bed het afgelopen jaar zo veel aan beurswaarde heeft moeten inleveren.