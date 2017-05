Dit is Duitslands meest gehate videoclip

Ze is Duitslands populairste YouTube-ster, met meer dan 4,5 miljoen abonnees. Een gemiddelde vlog van haar kanaal BibisBeautyPalace krijgt zo meer dan 2,5 miljoen views. Onder jonge meisjes heeft ze de status van popidool en volgens Duitse media verdient ze met vloggen maandelijks meer dan 100.000 euro. Dus toen Bianca ‘Bibi’ Heinicke onlangs aankondigde een zangcarrière te starten kón er eigenlijk niks misgaan.

Toch wel. Met haar vrijdag gelanceerde debuut met de veelbelovende titel ‘How it is ( wap bap … )’ vestigde Bibi binnen enkele uren een nieuw record: dat van meest gedislikete Duitse YouTube-clip ooit. Inmiddels kreeg de clip, minder dan drie dagen na publicatie, meer dan 1,4 miljoen duimpjes omlaag en is ze ook wereldwijd opgestoten naar plaats acht in de lijst meest gehate YouTube-video’s aller tijden. In dit tempo maakt Bibi goede kans binnenkort Justin Bieber van de eerste positie te verstoten.

Wat het lied en de clip zo heerlijk om te haten maken? Daarover valt uiteraard te twisten, maar van de tekst moet het lied het in ieder geval niet echt hebben met regels als:

I get up late I stub my toe

I’ve got a few missed calls

I lost my job I didn’t know

And that’s not good at all!

Duitse media berekenden bovendien dat 81 seconden van de in totaal 3:23 minuut die het lied duurt worden gevuld met de tekst “Wap bap wah da de da dah”. Ook over de zangkwaliteiten van Bibi is niet iedereen eenduidig enthousiast, net als over haar kennis van de Engelse taal. De clip, met veel roze en ballonnen in een luxueuze villa, kon weinig aan de waardering toevoegen.

Ook op Twitter verkneukelden Duitsers zich onder de hashtag #bibissong de afgelopen dagen over ‘How it is’.

Ook maakten verschillende mensen een eigen variatie op de videoclip.

Medelijden

Het is overigens niet de eerste keer dat Bibi het online te verduren krijgt. Twee jaar geleden nam komiek Jan Böhmermann, die later door Turkije zou worden aangeklaagd om het beledigen van de Turkse president Recep Erdogan, haar onder vuur voor de stiekeme reclame die ze uitstort over haar jonge volgers.

Inmiddels roept de haatstroom ook alweer het nodige medelijden met Bibi op. Op de website van weekblad Stern veroordeelt een journalist het typisch Duitse trekje gezamenlijke haatcampagnes te voeren.

“Hoe armzalig is het om je erop te richten gezamenlijk een dislike-record te breken? Dat is internet-getroll van het slechtste soort.”

Vooralsnog blijft de teller alleen nog even doorlopen.