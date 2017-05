Diadeem van 1,2 miljoen euro gestolen in Karlsruhe

Een bijzonder kostbaar diadeem van 1,2 miljoen euro is gestolen uit het Badische Landesmuseum in de stad Karlsruhe, meldt de politie Baden-Würrtemburg op maandag. De diadeem behoorde oorspronkelijk toe aan de in 1952 overleden Hilda von Nassau, de laatste groothertogin van Baden. De groothertogin werd in 1918 afgezet bij de afschaffing van de monarchie in Duitsland.

Op 29 april kwam het museum er achter dat het juweel gestolen was uit een vitrine in een openbare expositieruimte, de Troonzaal, vlakbij bij de historische paleistoren. Het maakte deel uit van de Baden-paleis-collectie van het cultuurhistorisch museum. De vitrine zou niet met geweld geopend zijn.

De politie doet sindsdien onderzoek, maar wilde uit ‘tactische overwegingen’ tot deze maandag niet bekend maken dat de diadeem gestolen was, meldt Stuttgarter-Nachrichten.

De diadeem heeft een frame van goud en platina en is bedekt met 367 diamanten. Hij stamt uit het begin van de twintigste eeuw.

De politie van Baden-Würrtemburg vraagt op de website om inlichtingen. De diadeem zou mogelijk al voor 29 april kunnen zijn gestolen. De politie vraagt zich af of het sieraad mogelijk ergens te koop wordt aangeboden.