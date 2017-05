Bill Clinton schrijft politieke thriller

De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton gaat samen met auteur James Patterson zijn allereerste politieke thriller schrijven. De roman moet in juni 2018 verschijnen, meldt vakblad Publishers Weekly. Het boek krijgt de titel The President Is Missing en wordt uitgegeven door twee van de grootste uitgevers van de Verenigde Staten, Alfred A. Knopf en Hachette.

In het boek zal Clinton gebruik maken van zijn kennis van het presidentschap om de details in te vullen. “Het is tot nu toe erg leuk om over een zittende president te schrijven”, zei Clinton in een verklaring. “Ik ga gebruik maken van alles dat ik weet over het presidentschap, het leven in het Witte Huis en de manier waarop Washington werkt.”

Thrillerauteur

Clinton ontmoette Patterson tien jaar geleden tijdens het golfen en de twee raakten bevriend. Advocaat Bob Barnett zou de twee hebben aangespoord om samen een boek te schrijven. Patterson, bekend van onder andere de reeks Alex Cross, verkocht volgens zijn uitgever Hachette in zijn carrière al 240 miljoen thrillers. In een verklaring aan de Amerikaanse pers zegt Patterson dat de combinatie van “spanning en unieke inzichten in de realiteit van het presidentschap” volgens hem bijzonder is.

Verdere details over het boek wilden de twee niet geven. In het verleden schreef Clinton alleen maar non-fictie, waaronder de biografie Mijn leven, voor uitgever Knopf. Wel was hij in 1996 onverwacht hoofdrolspeler in de sleutelroman Primary Colors; A Novel of Politics, een boek over Clintons eerste presidentscampagne, waarin Clinton de gefingeerde naam ‘Jack Stanton’ kreeg van de toen nog anonieme schrijver. Later werd bekend dat columnist Joe Klein de roman geschreven had.