Berlijn realiseert zich dat het Macron niet kan laten falen

Nu de Fransen Emmanuel Macron tot president hebben gekozen, is Duitsland aan zet. Berlijn is opgelucht dat het spookbeeld van een anti-EU-president Le Pen voorlopig is verdreven. Maar men beseft dat Macron in geen geval mag mislukken.

Dat zijn presidentschap een succes wordt, is niet alleen een Frans, maar ook een Europees en Duits belang. Daarom zal Duitsland Macron niet alleen moeten steunen, maar hem ook tegemoet moeten komen, zelfs als dat in eigen land moeilijk te verkopen is.

Die gevoelige kwestie werd zondagavond meteen al aangekaart door Sigmar Gabriel, minister van Buitenlandse Zaken en vicekanselier. De bedreven SPD-politicus hield het niet, zoals andere Duitse politici, bij felicitaties en de vaststelling dat het „een goede dag was voor Frankrijk, voor Europa en voor Duitsland”, omdat de Fransen met Macron hadden gekozen voor „optimisme, hervorming, openheid naar de wereld, en tégen afgrenzing, cynisme en haat”.

Duitsland moet nu bewegen. De vraag is alleen: hoe, en hoe snel? Claire Demesmay van de Duitse denktank DGAP

Gabriel keek meteen verder, stak de hand in eigen boezem en zette uiteen wat nu de opdracht van Duitsland is. Zeker, Frankrijk moet zijn economie hervormen, schreef hij in een verklaring, maar het moet nu afgelopen zijn „met het opgeheven vingertje”. Duitsland moet beseffen dat het nooit de sterkste economie van Europa had kunnen worden, als de Fransen daarvoor na de Tweede Wereldoorlog niet de weg hadden geëffend. Als niet „moedige Fransen als Robert Schuman Duitsland, na de verschrikkelijke misdaden die het had begaan, weer aan de tafel van beschaafde volkeren hadden uitgenodigd”.

Duitsland moet nu zijn „financiële orthodoxie opgeven”, aldus Gabriel. Wie hervormt mag niet „tegelijkertijd gedwongen worden tot een strenge bezuinigingskoers”. En hij opperde meteen maar vast een Frans-Duits investeringsfonds.

Weerzien tegen transferunie

Lang niet iedereen in Duitsland, of zelfs maar in de coalitie van bondskanselier Merkel (CDU), is al zover. In Duitsland bestaat grote weerzin om van de EU een ‘transferunie’ te maken, waarin Duits belastinggeld wordt doorgeschoven naar landen die minder financiële discipline accepteren en die hun zwaar gereguleerde arbeidsmarkt weigeren te moderniseren.

Vooral minister van Financiën Wolfgang Schäuble (CDU) is fel gekant tegen dat soort operaties. Maar tegelijk is hij diep doordrongen van het belang voor Duitsland van het voortbestaan van de Europese Unie.

„Ook bij de CDU beseft men: deze keer hebben we geluk gehad, we mogen Frankrijk niet in de steek laten”, zegt Claire Demesmay van de Duitse denktank DGAP. „Duitsland moet nu bewegen. De vraag is alleen: hoe, en hoe snel?”

In september kiest Duitsland een nieuwe Bondsdag. Vóór die tijd zal het voor Duitse politici moeilijk zijn Macron te hulp te schieten met een deal die slecht ligt in eigen land. Maar na september is er wellicht meer mogelijk. Misschien is er dan ook een andere minister van Financiën.

„Toen kanselier Gerhard Schröder zijn hervorming van de arbeidsmarkt doorvoerde, Agenda 2010, liet hij dat gepaard gaan met een investeringsprogramma om de pijnlijkste gevolgen op te vangen”, zegt Demesmay. „Dat kan Macron niet doen, omdat hij er het geld niet voor heeft. Maar groei heeft hij echt hard nodig om politiek overeind te blijven. En dus heeft hij de EU en Duitsland nodig.”

Voor Duitsland komt het aan op de timing, zegt Demesmay.

„Macron zegt dat hij zijn hervormingen nog voor de zomer wil doorvoeren. Als Duitsland op die manier de garantie krijgt dat het hem ernst is, dan kan de regering – waarschijnlijk de volgende - hem tegemoet komen.”

Vervlochten

De SPD kan dat makkelijker aan haar kiezers verlopen dan de CDU van kanselier Merkel, stelt Demesmay. Ze betwijfelt echter of het argument van Gabriel nog erg effectief is, dat Duitsland zijn welvaart dankt aan de Franse bereidheid zich na de Tweede Wereldoorlog met Duitsland te verzoenen. „Het klopt wel, maar voor veel jongere Fransen is het lastig om die verbinding te leggen. Je kan beter zeggen: we zijn zó met elkaar vervlochten, als het met de Fransen slecht gaat, dan zal het ook met ons slecht gaan.”

Paradoxaal genoeg geeft de sterke prestatie van Marine Le Pen bij de verkiezingen Macron een troef in onderhandelingen met Duitsland. Haar aanwezigheid is voor Berlijn een permanente herinnering aan wat er op het spel staat: de toekomst van de Europese Unie, een van de belangrijkste pijlers van het moderne Duitsland. Als Duitsland wil voorkomen dat Le Pen over vijf jaar alsnog aan de macht komt, dan moet het Macron hulp bieden. En dat zal waarschijnlijk betekenen dat het de eigen financiële koers in Europa moet heroverwegen en aanpassen.

„Het belangrijkste is dat er bereidheid is om naar elkaar te luisteren en compromissen te sluiten”, zegt Demesmay.