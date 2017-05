Baby drinkt met moedermelk ook nuttige bacteriën

Nuttige bacteriën in moedermelk vestigen zich in de darmen van baby’s die de melk drinken. Ook bacteriën die op de huid rond de moedertepels leven, koloniseren de babydarmen. Zeker is dat die bacteriën daar blijven tot de baby’s een jaar oud zijn en al vast voedsel eten.

„Ons resultaat onderstreept het belang van borstvoeding voor de opbouw van de darmflora van de baby”, schrijven Amerikaanse onderzoekers in hun maandag gepubliceerde studie in JAMA Pediatrics. Want met de moedermelk krijgen baby’s bacterietypen binnen „die vaker voorkomen bij kinderen die geen allergische ziekten ontwikkelen”.

Onderzoek van de afgelopen 20 jaar laat zien dat darmbacteriën levenslang een grote invloed hebben op de gezondheid. Mensen met sommige chronische ziekten, ernstig overgewicht en een door alcoholisme vervette lever hebben een duidelijk afwijkende darmflora. Proefdieronderzoek laat soms spectaculair zien dat verandering van de darmflora een ziekte verzacht, of het vermageren vergemakkelijkt. Maar of dat bij mensen ook zo gaat, is de grote vraag voor de komende jaren.

Darmbacteriën vestigen zich meteen na de geboorte in de steriele babydarmen. Baby’s raken besmet met bacteriën uit hun omgeving: bijvoorbeeld van de huid, ontlasting of vaginaflora van de moeder. De soortsamenstelling verandert sterk in de eerste levensjaren. Bij driejarigen is de flora gerijpt en gestabiliseerd. Bekend was dat afweerstoffen en voedingsstoffen in moedermelk de samenstelling van de darmflora beïnvloeden.

Nu is duidelijk geworden dat bij baby’s die voornamelijk borstvoeding kregen 28 procent van de darmbacteriesoorten overeenkomen met soorten die in de melk van hun moeder zitten. En 10 procent van de babyflora zijn huidbacteriën die bij de moeder op de tepelhof leven. De Amerikaanse onderzoekers vergeleken de bacteriesoorten bij 107 moeder-babyparen.

Waarschijnlijk pikken baby’s nog wel meer bacteriën van hun moeder op, maar in dit onderzoek is de bacterieflora van moeders mond, vagina, poep en huid niet gemeten. Daar kunnen overigens dezelfde bacteriesoorten leven als in de melk en op de tepelhuid.

Een groot raadsel is, tenslotte, waar die bacteriën in de moedermelk vandaan komen. „Een hypothese zegt dat die uit de babymond komen”, schrijven de onderzoekers. Maar ze maken aannemelijk dat er toch voornamelijk bacterieel eenrichtingsverkeer is: van moeder naar baby.