Avocado’s zijn populair, maar tekort dreigt in Europa

Guacamole, avocadoburgers en -salades: goeroe’s op het gebied van gezond eten hebben de avocado ontdekt, met een stijgende vraag naar de fruitsoort als gevolg. Nederland importeerde in 2016 voor een recordbedrag van ongeveer 433 miljoen euro aan avocado’s en is daarmee wereldwijd nummer 2, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Toch is het maar de vraag hoe lang de hype kan standhouden: de oogst dit jaar valt tegen, waardoor de prijzen de laatste tijd tot recordhoogte stegen. Een tekort dreigt op de Europese markt.

Het is misschien niet een feitje dat het meest voor de hand ligt, maar Nederland is wereldwijd gezien de op één na grootste importeur van het fruit. Alleen de Verenigde Staten importeerden in 2016 meer: 1,79 miljard euro aan avocado’s in Amerika om 565 miljoen euro in Nederland. Hierna volgen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op de ranglijst.

De avocado is in Nederland het op één na meest geïmporteerde fruit - na de druif maar nog voor de bananen en sinaasappels. Al die avocado’s eten we niet zelf op: bijna 80 procent is bedoeld om weer vervoerd te worden naar andere landen. Daarmee blijft er ongeveer 39 miljoen kilo voor binnenlandse consumptie over, eveneens fors meer dan de 10 miljoen kilo die we in 2008 zelf opaten.

Avocado-hype

De wereldwijde populariteit van avocado’s is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Een reclame tijdens de finale van de Superbowl, Jamie Oliver die recepten met het fruit erin onder de aandacht brengt en een speciaal avocadorestaurant in Amsterdam. Ze liften allemaal mee op het nieuwe imago van de vrucht als groen alternatief voor minder gezonde producten.

Niet alleen in Europa is de avocado aan een flinke opmars bezig. Fastfoodketen KFC lanceerde onlangs in China met een avocadoburger. De belangstelling is groot en het restaurant kampt op verschillende plekken met tekorten.

De marktprijs van de avocado is, onder druk van de toegenomen vraag, dan ook flink opgelopen. Een krat van 10 kilo van het populairste type, de Hass-avocado, is sinds het begin van dit jaar fors gestegen. Hoefde je op 12 januari nog maar 10,39 euro voor een krat neer te tellen, afgelopen vrijdag was dat al 26,36 euro.

Slecht oogstjaar

Nu moet worden opgemerkt dat de hoge vraag naar de avocado’s slechts een deel van de prijs verklaart. Daartegenover staat een beperkt beschikbare hoeveelheid. Die wordt verklaard door de zogeheten avocadocyclus. De cyclus zegt dat op een aantal goede jaren steevast een jaar van slechte oogst volgt waarbij bomen tijd nodig hebben om te herstellen van de megaproductie in de voorafgaande jaren.

Daar komt nog eens bij dat grote producenten als Mexico (20 procent minder dit jaar) en de Verenigde Staten (min 50 tot 60 procent) te maken hebben met slechte weersomstandigheden, waardoor een deel van de oogst is mislukt.

De Verenigde Staten wenden zich daarom tot Peru om het eigen avocadotekort aan te vullen en aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Het probleem is echter dat veel Europese landen, waaronder Nederland, voor hun import voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van Peru. Het betekent dat de prijs die hier in de supermarkt of bij de groentenboer moet worden betaald de komende tijd waarschijnlijk nog verder zal stijgen.

Analisten verwachten dat de prijzen van het fruit pas in augustus weer gaan dalen, wanneer in Midden- en Zuid-Amerika een nieuw avocadoseizoen start.