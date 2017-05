AkzoNobel wijst derde overnamebod af

Verf- en chemieconcern AkzoNobel heeft ook het derde overnamevoorstel van het Amerikaanse verfconcern PPG Industries afgewezen. Dat maakte het bedrijf maandag bekend, volgens persbureau ANP. AkzoNobel gaat hiermee in tegen de wens van enkele grote aandeelhouders.

Het Amerikaanse PPG had eind april het overnamebod aanzienlijk verhoogd van 90 naar 96,75 euro per aandeel. PPG was bereid in totaal 24,6 miljard euro te betalen voor AkzoNobel. Het Amerikaanse bedrijf liet ook weten dat deze derde poging een laatste uitnodiging was om te onderhandelen. AkzoNobel zou hierna moeten vrezen voor een vijandige overname.

AkzoNobel is verwikkeld in een harde overnamestrijd met PPG. Het Amerikaanse bedrijf deed tot drie keer een overnamebod maar tot nu toe weigerde het Nederlandse bedrijf met de Amerikanen te onderhandelen. Dit leidde tot forse kritiek van twee grote aandeelhouders. Het Britse pensioenfonds USS en het Amerikaanse beleggingsfonds Causeway lieten eind april weten dat het bestuur in gesprek zou moeten gaan met PPG.