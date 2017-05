Gaat Oranje zich plaatsen?

De enige doelstelling voor Advocaat: het WK in Rusland halen. Faalt hij, dan ontbreekt Nederland voor het eerst sinds de jaren 80 twee keer op rij bij een eindtoernooi. Was Nederland niet al teruggeworpen tot kwijnend voetballand – dan helemaal. Een soort Denemarken, met niet veel meer dan een grote geschiedenis om over te mijmeren. Slaagt Advocaat in zijn opdracht, dan verschaft hij zichzelf werk tot en met het WK in het voor hem bekende Rusland. In de tussentijd kan de KNVB een bondscoach zoeken die met de nodige visie een stabiele toekomst van Oranje moet inluiden. Advocaat is er voor de korte klap.

Hoe liggen de kansen? Vermoedelijk volstaan vier overwinningen in de resterende vijf kwalificatieduels voor Oranje om zich te plaatsen voor de play-offs. Winnen dus van Luxemburg (thuis), Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis). Punten halen tegen groepshoofd Frankrijk op 31 augustus in Parijs hoeft niet eens. Wint Oranje die vier duels dan is er, zo berekende KNVB-dataleverancier Hypercube, een kans van 70 procent dat Nederland bij de acht beste nummers twee (uit negen kwalificatiepoules) zit die in de play-offs strijden om de laatste vier Europese WK-plaatsen.

Niets, maar dan ook helemaal niets is nog zeker met Oranje anno 2017 – maar deze weg biedt hoop.