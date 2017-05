Achttien doden na gaslek in Chinese kolenmijn

In de Chinese provincie Hunan zijn zondag achttien mensen omgekomen na een gaslek in een mijn. Dat melden lokale autoriteiten volgens persbureau AP. Er raakten 37 mensen gewond.

Het gaslek ontstond zondagochtend terwijl mijnwerkers in een schacht van de mijn aan het werk waren. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek en heeft een onbekend aantal mensen opgepakt, volgens persbureau Xinhua.

De kolenmijnindustrie in het land is één van de dodelijkste ter wereld. Zo kwamen in maart nog zeventien mensen om het leven na een ongeluk met een lift in een mijn in de provincie Heilongjiangis. In december vorig jaar kwamen 38 mensen om het leven na twee ongelukken in kolenmijnen.

China is een van de grootste producenten en consumenten van kolen ter wereld. In totaal zijn er 10.760 kolenmijnen in het land. China kampt met een overproductie van kolen en daarom heeft de overheid aangekondigd de komende jaren een deel van de mijnen te sluiten.