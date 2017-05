NRC checkt: ‘Voor elk uur dat je hardloopt, leef je 7 uur langer’

De aanleiding

Goed nieuws voor wie regelmatig een rondje rent of zoekt naar motivatie om van de bank af te komen: hardlopers leven langer. Tenminste, dat berichtten diverse media vorige maand, waaronder RTL Nieuws, Metro, Flair en Cosmopolitan. De bron is een artikel uit The New York Times van 12 april: uit nieuw onderzoek zou blijken dat ieder uur hardlopen je levensverwachting met zeven uur kan verlengen.

Waar is het op gebaseerd?

Het desbetreffende onderzoek is uitgevoerd door Iowa State University. Het is het vervolg op een studie van drie jaar geleden: een groep gerenommeerde wetenschappers ging toen aan de slag met de gegevens van 55.137 mensen tussen de 18 en 100 jaar. De data waren afkomstig van het Cooper Institute in Dallas, waar onderzoek wordt gedaan naar preventieve geneeskunde en volksgezondheid en ook de gelijknamige conditietest is ontwikkeld. De uitkomst, in het kort: wie regelmatig rent, zou in totaal drie jaar langer kunnen leven. Zelfs vijf minuten rennen per dag levert al winst op.

Het opnieuw analyseren van de data leverde nieuwe bevindingen op, vertelt onderzoeker Duck-Chul Lee van Iowa State University in The New York Times. Zelfs als ze langzaam of sporadisch lopen, roken en drinken of overgewicht hebben, leven hardlopers langer dan niet-hardlopers. Geen enkele andere vorm van inspanning heeft dezelfde effecten op de levensduur. Een andere conclusie is dat hardlopen statistisch gezien meer tijd oplevert dan het kost. Een ‘typische hardloper’, schatten de onderzoekers, is in veertig jaar tijd bijna zes maanden kwijt aan lopen. Dit zou zijn levensverwachting 3,2 jaar doen stijgen: een netto winst van ongeveer 2,8 jaar. Concreet betekent dit dat één uur hardlopen de levensduur statistisch met zeven uur verlengt.

En, klopt het?

Bewegen is gezond, dat staat vast. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt onvoldoende lichamelijke activiteit als een van de belangrijkste risicofactoren voor niet-overdraagbare aandoeningen als kanker, diabetes en hart- en longziekten, en vroegtijdig overlijden. Dankzij omvangrijk onderzoek dat het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Internal Medicine in 2015 publiceerde, weten we dat 7 tot 10 uur per week ‘matig intensief’ trainen – flink doorwandelen of fietsen – de kans op vroeg sterven met 40 procent verlaagt. Met ‘intensief’ sporten, zoals hardlopen, kun je diezelfde gezondheidseffecten ook in minder uren bereiken.

Maar: kun je stellen dat een uurtje rennen je aan het eind van de rit zeven uur oplevert? Bij die conclusie zijn een paar kanttekeningen te plaatsen. Allereerst is het effect natuurlijk beperkt: hardlopen maakt niet onsterfelijk. De maximale winst, zo blijkt ook uit andere studies, is ongeveer drie extra levensjaren. Uit inzage in het onderzoek blijkt daarnaast dat het aantal hardloopuren waarmee gerekend wordt door de proefpersonen zelf gerapporteerd is, en dus niet honderd procent betrouwbaar.

Nog veel belangrijker is dat de resultaten een correlatie aantonen, en geen causaal verband. Ze bewijzen dat mensen die hardlopen ook mensen zijn die langer leven, maar niet dat rennen de langere levensduur veroorzaakt. Anders gezegd: gezonde mensen sporten óók meer.

Onderzoeker Lee geeft toe dat hardlopers er meestal een gezonde levensstijl op nahouden, en dat dit kan meespelen in hoe lang zij leven. Vandaar dat in de conclusie van zijn onderzoek gesproken wordt van „overtuigend bewijs”: hardlopen kan de gezondheid verbeteren en de levensduur verlengen. Iets genuanceerder dus dan sommige media berichtten.

Conclusie

Hardlopers leven inderdaad langer, blijkt uit internationaal en gerenommeerd onderzoek. Maar of het hardlopen daar de directe oorzaak van is of dat er ook andere factoren meespelen, valt niet te controleren. De stelling ‘Voor elk uur dat je hardloopt, leef je zeven uur langer’ is niet juist. We beoordelen dit als onwaar.

