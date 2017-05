Voor de kiezers in Montreuil is de gang naar de stembus geen feest

Voor het stadhuis van Montreuil, in het departement Seine-Saint-Denis net buiten de ring van Parijs, is niet veel heel gebleven van de verkiezingsposters die buiten bij de ingang van het stembureau hangen. De gezichten van Emmanuel Macron en Le Pen zijn afgescheurd.

Het is bepaald niet de regio waar de kiezers het meest enthousiast zijn over de twee overgebleven kandidaten. Emmanuel Macron kwam in de eerste ronde in deze gemeente op een tweede plek: 25 procent van de stemmen. Le Pen kreeg voor de regio Parijs nog relatief veel stemmen: 8 procent. Veruit de grootste werd hier de uiterst linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon, met 40 procent.

Mélenchons aanhang heeft het misschien wel het moeilijkst met de keuze tussen de liberale, pro-Europese Macron en de nationaal-populistische Le Pen. Mélenchon zelf weigerde, in tegenstelling tot andere verliezers, een stemadvies te geven. En dus hoopt zowel Le Pen als Macron die stemmers aan te trekken, terwijl velen van hen juist overwegen blanco te stemmen, of helemaal niet.

Rond het middaguur bleek dit in elk geval in Seine-Saint-Denis deels werkelijkheid te worden. In het Mélenchon-departement was de opkomst het laagste van het land: nog geen 20 procent, waar het landelijk rond de, ook al relatief lage, 28 procent lag. Het is „veel minder druk”, bevestigt een ambtenaar van het stadhuis in Montreuil die kiezers de juiste kant op wijst. Binnen kan iedereen gewoon doorlopen zonder in de rij te hoeven staan.

Toch zijn hier wel degelijk kiezers heen gekomen die in de eerste ronde Mélenchon stemden. Een dertiger die zijn naam niet wil geven bijvoorbeeld, of de twee jonge vrouwen Meguy en Kanoute. Na Mélenchon lag een stem op Macron noch een op Le Pen voor hen voor de hand. Maar Le Pen stemmen, dat weigeren ze. En dus werd het voor hen, „met tegenzin”, Macron.

Hoe verschillend hun achtergrond ook is, tegenzin lijkt hier de gemene deler van de stemmers. Jacqueline van 78 „stemt nu eenmaal altijd”, maar deze keer niet op de kandidaat die ze het liefst had gewild. Meneer Friedman stemde twee keer Macron om strategische redenen. Rofia Amirech: „Met mijn buitenlandse achtergrond kon ik echt niet op Le Pen stemmen.”

Een 53-jarige Hamon-aanhanger besloot uiteindelijk Macron in de tweede ronde te stemmen, „ook al is hij een ultra-liberaal en een ex-bankier”. Om erger te voorkomen, zegt hij, want „Le Pen lijkt redelijk netjes, maar extreem-rechts hebben we in de jaren veertig al gehad en iedereen weet wat daarvan het resultaat was”. Geen van hen geeft aan Le Pen te hebben gestemd. Macron is voor hen het minst erge van twee kwaden.

De 57-jarige Nadia vormt de uitzondering. Na een stem op Mélenchon in de eerste ronde, kon ze een stem op Macron niet over haar hart verkrijgen. Ze stemde blanco, ondanks dat Nadia „een hekel” aan Le Pen heeft. In 2002, toen de tweede ronde uitmondde in Chirac-Le Pen, stemde ze nog voor Chirac. „Maar ik kan niet weer stemmen op iemand die wat mij betreft verantwoordelijk is voor de situatie waarin ik verkeer.”

Door de versoepelde arbeidswetgeving kon ze gemakkelijker worden ontslagen, legt ze uit, waardoor ze momenteel geen contract heeft. Bijna een op de vijf inwoners van de gemeente is werkloos, waar dat getal landelijk rond de 10 procent ligt. Dat rekent ze Macron aan.

In het stadhuis van Montreuil controleert burgemeester Patrice Bessac van de Communistische Partij hoogstpersoonlijk de namen van de kiezers. Hij heeft nog hoop voor de opkomst: „Het is maar een kleine 1,5 procentpunt lager dan vorige keer. Door de regen, denk ik.” Hij hoopt nog op een toestroom aan het eind van de dag. Stemmen kan tot acht uur zondagavond. De rijen zouden ook korter zijn omdat er meer machtigingen zijn afgegeven: het is een lang weekend in Frankrijk.