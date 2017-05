Uit het niets zwelt driemaal het gejuich aan in de Arena

Ajax is terug. Terug aan het Europese firmament en nu ook, achter de dijken, teruggekrabbeld in de titelstrijd als gevolg van een kolossale inzinking bij Feyenoord. Alles valt goed voor Peter Bosz en zijn mannen – waar eindigt dit?

Zijn ploeg leek twee weken terug, na de nederlaag in Eindhoven tegen PSV, in de eredivisie een geslagen club. Zes weken terug ook al trouwens. ‘Bosz scoort een onvoldoende’, kopte De Telegraaf in een bikkelharde evaluatie na het gelijkspel tegen Excelsior (1-1). NRC hield het bij: ‘De titel kan Ajax al bijna vergeten’. Een goede les, die vergeten leek: met Feyenoord aan kop duurt een seizoen tot het bittere eind.

Sarrend en verwachtingsvol

Het gejuich op de tribunes in de Arena bij elke goal die Feyenoord tachtig kilometer verderop incasseerde in het De Jonge & De Roo stadion in Kralingen, was sarrend en verwachtingsvol tegelijk. Meer leedvermaak dan daadwerkelijk geloof dat de titel nog naar Amsterdam komt – maar wie weet.

Je zou zeggen dat het, in de zoektocht naar woorden, eieren lopen was voor de Ajax-coach wiens sympathie voor Feyenoord moeilijk te ontkennen valt. Maar daarvoor is de concurrentiestrijd „te fel”, zei Bosz. „Ik vind het niet erg dat ze verloren hebben. Natuurlijk, ik bewaar warme herinneringen aan Feyenoord. Heb er met veel plezier gewerkt, uitstekende mensen. Maar nu even niet.”

Hij zei het na de 4-0 overwinning op Go Ahead Eagles, dat daarmee officieel direct degradeerde. „Dat stemt mij somber. Het is toch de eerste club waar ik als Apeldoorner ooit een seizoenskaart had”, zei Bosz. Met leedwezen schudde hij de hand van crisismanager Robert Maaskant, die in zijn handhavingsdoelstelling niet slaagde als coach van Go Ahead.

Maar Feyenoord, en alles wat zich daarmee associeert, kon niet rekenen op troost van de coach in het maatpak van Ajax. Vijf jaar gespeeld voor Feyenoord? Een ander leven. Kampioen in 1993, drie keer de beker. Feit: Bosz stond als speler op het veld toen Feyenoord voor het laatst kampioen werd – zij het dat hij inviel voor NAC bij die 2-2 op 25 april 1999.

Hij droeg later, als technisch manager, zijn steentje bij aan de tocht door de woestijn van Feyenoord toen tien jaar geleden een handvol dure spelers de club te hulp kwam. Geen succes, wel een financiële strop. Een hard gelag zal het zijn als hij nu het leed van Feyenoord tot ondraaglijke proporties opvoert door alsnog de titel te winnen.

Terug naar de taferelen van een uur eerder, toen het gejuich in een tijdsbestek van tien minuten in de tweede helft driemaal aanzwol zonder dat er in de Arena goals vielen. Bosz: „Dan weet je dat er daar iets aan de hand is.” De jonge Ajax-ploeg, veel spelers werden gespaard met het oog op de return in de halve finale Europa League donderdag in Lyon, speelde in het strafschopgebied van Go Ahead als op een schoolplein. Hakjes, overstapjes. Het stond 3-0. Bosz, zakelijk: „Spelers gingen zich allerlei frivoliteiten veroorloven.”

Bosz weigerde een berekening los te laten op de titelkansen; hij staat boven dergelijke bespiegelingen. Maar de rede dwong hem te beamen dat „de kans nu groter is” dan voor dit weekend. „Ik kan me voorstellen dat ze onrustig zijn, wat minder zelfverzekerd. Ze moeten winnen nu. De druk neemt toe, logisch. Daar weet deze club ook alles van.”

Dat was, uiteraard, een verwijzing naar Doetinchem op 8 mei vorig jaar, toen De Graafschap een titelfeest van Ajax verpestte en Bryan Smeets met een droge schuiver verantwoordelijk werd voor het donkerste moment uit Frank de Boers trainerscarrièrre. De „boze droom” waarin die zich waande in die laatste wedstrijd als Ajax-coach zou niets zijn vergeleken met de nachtmerrie voor Giovanni van Bronckhorst als hij met Feyenoord de titel door de vingers laat glippen.

Zo ver is het niet. Wat kan Ajax nog? Winnen zondag bij Willem II, maar ja: Feyenoord heeft het in eigen hand met één punt voor. Heracles moet het dus doen voor Ajax in de Kuip. De banden tussen Heracles en de technische staf van Ajax zijn innig. „We hebben nog wekelijks contact, het zijn vrienden zijn geworden”, zei voormalig Heracles-trainer Bosz, die mentor was van Heracles-coach John Stegeman. Bosz: „Ik laat het over aan Hendrie [Krüzen, de Almelose assistent-trainer van Ajax], die heeft nog veel betere contacten daar. Los van de sympathie, zeker voor Hendrie, maar misschien ook voor mij, is het zo dat Heracles nog niet helemaal zeker is van playoffs.”

Heracles moet nog een punt halen: precies het punt dat Ajax kampioen kan maken. „Wij moeten eerst maar winnen van Willem II. Lastig zat.”