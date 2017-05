Twee gewonden bij steekpartij Fort Oranje

Bij een steekpartij op camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de politie zondag.

De mannen zijn vermoedelijk geraakt door een steek- of snijwapen en naar het ziekenhuis overgebracht. Er is nog geen aanhouding verricht, zo meldt de politie:

De aard van de verwondingen is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wat er zich precies op de camping heeft afgespeeld.

Sluiting

Burgemeester Leny Poppe-de Looff (CDA) van de gemeente Zundert, waartoe Rijsbergen behoort, probeert de vervallen camping al enige tijd te sluiten omdat er sprake zou zijn van een “onveilige woonsituatie”, zo zei ze eerder in NRC. Op het terrein van Fort Oranje verblijven zo’n achthonderd mensen, onder wie veel Bulgaren, Roemenen en Polen, permanent in stacaravans. Dat is in strijd met het bestemmingsplan, dat alleen recreatieve bewoning toestaat.

Ook werden er op de camping meerdere malen hennepvondsten gedaan en komt de politie er regelmatig, onder meer in verband met meldingen van overlast. De camping heeft zijn eigen wijkagent.