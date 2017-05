Foto’s ANP



Peter Houtman , oud-speler Feyenoord

Bij FOX Sports: „Er zit zoveel spanning en emotie bij de supporters [ze snakken naar de eerste landstitel sinds 1999], dan is dit extra pijnlijk… Maar je speelt [volgende week tegen Heracles] in de Kuip. Daar heeft Feyenoord nog

niet verloren dit seizoen. Dat gevoel neem je [als speler] mee. Als je die spelerstunnel uitloopt, een volle Kuip in, dan denk je al: ‘Dit kan niet misgaan’.”

Ronald de Boer , oud-speler van Ajax

Bij FOX Sports: [na de eerste helft] „Waarom Feyenoord niet goed speelt? Ik heb het gevoel dat sommigen niet beseffen dat het om het kampioenschap gaat. Ze zijn nog niet helemaal wakker. Als je momenten ziet bij een ingooi… Ze dekken op zes, zeven meter en dan worden ze pas actief. Dan gaan ze ineens jagen, met z’n drieën om één man heen. Niemand dekt hem. Dan is het zo makkelijk voor Excelsior. [na afloop van het duel, zichtbaar aangeslagen] Ik heb vandaag niks gezien van Feyenoord. Het was verschrikkelijk. Alleen Tonny Vilhena was vandaag regelmatig in het strafschopgebied. Verder niemand. Jens Toornstra raakte vandaag geen knikker en hij was niet de enige…. Bij vlagen werd Feyenoord ondersteboven gespeeld. De druk wordt nu heel groot. Heracles [tegenstander volgende week] is ook niet zomaar een elftal. Die kunnen het Feyenoord ook moeilijk maken. Daar win je niet zomaar even van. Het zou wel zó verschrikkelijk zijn als je dit [de voorsprong op Ajax en daarmee de landstitel] nog uit handen geeft.”

Willem van Hanegem , oud-speler van Feyenoord

Gaf als stadionspeaker zondag in de Kuip commentaar bij de beelden van de wedstrijd: „3-0. Heel onwezenlijk. Feyenoorder ben je niet voor je lol. Dat bleek weer eens. Afjagen, druk zetten, dat zag je helemaal niet [tegen Excelsior]. Het liep op geen enkele manier. Tegen Heracles moet je vol aan de bak. Maar Feyenoord heeft dit seizoen laten blijken dat ze na een verloren wedstrijd de zaken recht kunnen zetten.”

John de Wolf , oud-speler van Feyenoord

Bij FOX Sports: „Nu uithuilen en volgende week in de Kuip moeten we het gaan afmaken. Je hebt nog één kans.”