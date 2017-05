Regen en een extra vrije dag maandag: het is rustig bij het stembureau in Parijs

“Zeg je zomaar tegen een journalist wat je hebt gestemd, met je naam erbij?” Daar begint de vriendin die naast Gabrielle Edith staat niet aan. Maar verder zijn ze het wel eens. “We hebben Macron gestemd. En in de eerste ronde hetzelfde.”

In het stembureau in het elfde arrondissement van Parijs waar ze net hun stem hebben uitgebracht, is Emmanuel Macron veruit favoriet. Marine Le Pen stond er de eerste ronde op een schamele 3 procent, 40 procent stemde voor de kandidaat in het politieke midden.

Dat was niet altijd uit overtuiging. Edith en haar vriendin hadden liever voor de socialistische kandidaat Benoît Hamon gestemd, maar het moest wel: “Om Le Pen te voorkomen.” De kandidaat heeft “geen programma”, zeggen ze. En extreem-rechts, dat is wat hen betreft geen optie.

Ook de zwangere Elli Nebout vond het “vanzelfsprekend” om voor Macron te stemmen. Ook haar keus was beide keren strategisch. Ze wil de “nationale waarden” met haar stem verdedigen.

Dat geldt wellicht niet voor iedereen. Het kan aan het weer liggen – het regent al dagen in Parijs –, aan het feit dat het een lang weekend is en veel Parijzenaars dan de stad verlaten, of het kan een inhoudelijke keuze van de kiezer zijn, maar het is veel rustiger dan de vorige keer, zegt de voorzitter van het stembureau. Hij wijst naar de deuren achter zich, die toegang bieden tot de basisschool die vandaag tot stembureau dient. “De laatste keer liep de rij helemaal tot daar door.”

Buiten, onder de posters van Le Pen en Macron, is met graffiti ‘Ni Le Pen, Ni Macron’ geschreven - noch Le Pen, noch Macron:

De vorige keer ging 24 procent van de stemmen hier naar de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon. Voor die stemmers ligt een stem op Macron noch Le Pen voor de hand. Mélenchon gaf geen stemadvies voor Macron. Geen stem of blanco is voor een aanzienlijk deel van zijn aanhang een reële optie.

Edith en haar vriendin zijn speciaal in Parijs gebleven om te kunnen stemmen, voor hen was blanco stemmen geen optie. “We zijn goede burgers.” Zestiger Jean-Pierre Cieslak heeft de blanco stem wel overwogen. Hij stemde in de eerste ronde voor “een kleine kandidaat”- wie, dat wil hij niet zeggen. Uiteindelijk besloot hij vandaag toch op een van de twee overgebleven kandidaten te stemmen, ondanks zijn deceptie in het politieke systeem.

“We moeten ons uitspreken. Als ik een fout heb gemaakt met mijn stem, dan zal ik het de komende vijf jaar wel merken.”

Bernard Durantau wist wel meteen wat hij zou stemmen: Macron. En met overtuiging, al is het om een wel heel speciale reden: “Op de middelbare school was mijn zoon erg close met Martine. Ze had m’n schoondochter kunnen zijn, maar heeft ’m gedumpt. Hij kwam niet uit het goede milieu, vond ze.” Zijn zoon heeft hem verboden op Le Pen te stemmen.