Politie Rotterdam arresteert honderd relschoppers

Ongeveer honderd relschoppers zijn zondag in Rotterdam opgepakt, na afloop van de door Feyenoord met 3-0 verloren kampioenswedstrijd tegen Excelsior. Dat meldt de politie op haar website.

De meeste van de 100.000 supporters die in het centrum van de stad bijeen waren gekomen voor een mogelijk kampioensfeest, gingen na de nederlaag naar huis. Volgens de politie bleef een kleine groep achter. Die daagde agenten uit en gooide met vuurwerk en straatstenen. De ME voerde charges uit, gebruikte honden en zette een waterkanon in om de relschoppers uit elkaar te drijven.

Volgens persbureau ANP zijn negen mensen door ambulancepersoneel behandeld. Het ging in die gevallen om botbreuken, hondenbeten en alcoholvergiftiging.

‘Meer aanhoudingen’

De politie verwacht komende week nog meer relschoppers aan te houden. Ze start een onderzoek om onruststokers die wisten te ontkomen, te identificeren. Naar eigen zeggen kijkt de politie naar “mogelijkheden hen volgende week uit te sluiten van een eventueel kampioensfeest”.

Na de verliespartij op bezoek bij stadsgenoot Excelsior, heeft Feyenoord volgende week nog één kans om de eerste landstitel sinds 1999 veilig te stellen. Zondag ontvangt de club in eigen stadion Heracles Almelo. Feyenoord staat één punt voor op Ajax. Bij winst is het kampioenschap voor de Rotterdammers. Bij verlies is de club afhankelijk van het resultaat van Ajax, dat het in Tilburg opneemt tegen Willem II.