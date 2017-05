Paus schaamt zich voor benaming ‘moeder aller bommen’

Paus Franciscus heeft kritiek geuit op de benaming van de ‘moeder aller bommen’ die de Verenigde Staten in april hebben laten vallen in Afghanistan. Volgens de paus zou het woord ‘moeder’ niet in verband moeten worden gebracht met zo’n dodelijk wapen.

“Ik was beschaamd toen ik de naam hoorde”, zo liet de paus weten tijdens een bijeenkomst voor studenten zaterdag:

“Een moeder geeft leven en deze moeder brengt de dood en zoiets wordt dan een moeder genoemd. Wat gebeurt hier?”

Hoewel de bom officieel ook wel de MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb) wordt genoemd, werd in veel briefings de naam ‘moeder aller bommen’ gebruikt. Het is het krachtigste niet-nucleaire explosief in het arsenaal van de VS en werd ontwikkeld in 2003, tijdens de Tweede Golfoorlog in Irak.

Op 13 april liet het Amerikaanse leger de enorme bom vallen in een gebied waar zich een kamp en tunnels bevinden van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Daarbij kwamen zeker 94 strijders van de groep om het leven. De MOAB kan bomen wegvagen in een explosiezone van 152 meter.

Ontmoeting Trump

Trump liet onlangs tijdens een persconferentie met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni weten dat hij graag de paus zou ontmoeten. Op 24 mei doet die gelegenheid in Rome zich voor.