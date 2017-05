Overslaande brand in Winschoten na explosie

In het centrum van Winschoten woedt momenteel een zeer grote brand in een aantal panden. De brand is ontstaan na een gasexplosie in een van de huizen. Daarbij raakte iemand zwaargewond, aldus de brandweer in Groningen.

In het huis waren op het moment van de ontploffing nog vier mensen aanwezig, maar zij bleven ongedeerd. De brandweer kreeg rond 09.45 uur de melding van de explosie. Eenmaal ter plaatse leek het erop dat er geen brand was, maar even later bleek dat wel het geval te zijn.

BRWGroningen Brandweer Groningen In Winschoten is brand ontstaan in het pand waar de explosie is geweest. We hebben wat extra materieel besteld om brand te blussen. 7 mei 2017 @ 08:31 Volgen

De brand ontwikkelde zich snel en door de dicht op elkaar staande bebouwing kon de brandweer niet voorkomen dat de vlammen oversloegen op de naastgelegen panden. Bewoners van tien huizen in de omgeving hebben hun huis moeten verlaten. Er is sprake van veel rookontwikkeling en daarom wordt mensen opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden.

BRWGroningen Brandweer Groningen Er komt veel rook vrij bij de brand in Winschoten. Advies voor omgeving: sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Blijf uit de rook! 7 mei 2017 @ 09:01 Volgen

Bij de brand zet de politie vier blusvoertuigen, drie hoogwerkers en een dompelpomp voor watertransport in. Momenteel is de brandweer gestopt met blussen om een gat in het dak te laten branden. De brandweerlieden hopen door het gat in het dak de brand beter te kunnen bestrijden.