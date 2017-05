Een groep jongemannen rent bij de 3-0 onaanspreekbaar café Beurs aan de Lijnbaan uit. Ze zijn rood aangelopen. „Kanker, kanker, kanker”, roept de een. De ander loopt in cirkels. „Kankerjoden. Kanker-ME.” De een tegen de ander: „We gaan nu naar Excelsior, we gaan ze pakken.”

Alsof een zonnige middag met fluitende vogels in een klap omsloeg: donkere wolken, hagel en onweer. Zo veranderde de vrolijk aangeschoten sfeer in Rotterdam bij de 3-0.

Om 15.52 uur, nog voor het einde, begrepen ook de positief ingestelde Feyenoordsupporters dat de dag niet goed zou aflopen. Bij het Stadhuisplein, waar duizenden mensen op een scherm de wedstrijd zagen, zitten nu huilende mannen op een stoeprand, zij willen ook niet praten. De bierblikjes liggen leeg op de grond. Overal rode koppen. En overal ME.

Maandenlang had de politie zich voorbereid om deze dag in goede banen te leiden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had gewaarschuwd: als het misgaat, komt er geen huldiging. En een kwartier lang is het ook rustig. Velen gaan naar huis.

Anderen, vooral jongeren, blijven. Het kat-en-muis-spel kan beginnen. Bierflesjes vliegen richting de ME. Een man trekt zijn broek naar beneden, zwaait met zijn piemel terwijl hij met zijn rug naar de ME staat. Vuurwerkbommen gaan af. ME’ers vormen een linie. „Hamas, hamas, joden aan het gas”, zingen drie blonde dames voor het stadhuis. De sfeer wordt grimmiger, ME-bussen rijden van alle kanten de Coolsingel op, mensen trappen ertegenaan. Een helikopter vliegt over. Een charge van de ME. Honderden mensen rennen weg.

Meer dan een uur gaat het door. Supporters dagen de ME uit. Die rukt vervolgens op, de menigte in – lopend, te paard of met een busje. Mensen rennen vaak lachend weg. Het duurt nooit langer dan tien seconden.

Een vrouw van 19 jaar zit op de grond, met haar rug tegen een winkel. Een voorbijganger heeft haar vader gebeld. Haar telefoon is stukgeslagen, vertelt ze. De ME heeft haar ook nog met een stok op haar rug geslagen. Haar vader haalt haar op. Vier man helpen haar omhoog.

Foto Marten van Dijl/ANP Fans kunnen het na afloop van de verloren wedstrijd bijna niet geloven: Excelsior-Feyenoord: 3-0.

Foto Merlin Daleman

Metaalwerker en Feyenoordfan Nick van Vlodrop (33) is vandaag uit Limburg gekomen. „Het is gewoon kut, dit gevoel is nergens mee te vergelijken”, zegt hij. „Ik ben zo teleurgesteld, ik denk nu echt: wil Feyenoord wel echt winnen?” Hij neemt de trein naar huis.

Iets verderop schreeuwt een kale, forse man tegen de menigte: „Rotterdam hooligans! Rotterdam hooligans!” Hij vraagt de mensen om de politie aan te vallen. „Mietjes, mietjes, kom dan”, zegt hij. Vergeefs.

Om 18.00 uur heeft de ME een deel van de binnenstad afgesloten. „We willen naar huis, maar kunnen nergens heen”, zegt de 20-jarige student Floor van der Pluijm. „We staan hier nu al twintig minuten vast. We mogen nergens heen van de ME”, zegt ze. „Ik wil gewoon naar huis.”

Uiteindelijk zijn er zondag zo’n dertig mensen aangehouden. Volgende week staat de ME er weer, en de Feyenoordfans ook.