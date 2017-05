‘Noord-Korea pakt vierde Amerikaan op’

In Noord-Korea is opnieuw een man opgepakt met de Amerikaanse nationaliteit. Dat meldt persbureau AP op basis van het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Het gaat om een man met de naam Kim Hak-song die werkte aan de Universiteit van Technologie en Wetenschap in Pyongyang. Wat hij precies zou hebben misdaan is niet bekendgemaakt, alleen dat hij “vijandige daden” tegen Noord-Korea heeft verricht.

Met de arrestatie van Kim is het aantal Amerikanen dat vastzit in Noord-Korea gestegen naar vier. Afgelopen week werd al bekend dat een andere Amerikaanse medewerker van dezelfde universiteit, Kim Sang-dok, eind april is opgepakt. Hij wordt beschuldigd van pogingen om het regime van Kim Jong-un omver te werpen.

Drukmiddel

Ook de 21-jarige Otto Warmbier zit gevangen in Noord-Korea. Hij zit een gevangenisstraf van vijftien jaar uit, met dwangarbeid, omdat hij vorig jaar een politieke poster uit een hotel zou hebben gestolen. Kim Dong-chul kreeg in 2015 een celstraf van tien jaar op beschuldiging van spionage.

Volgens analisten maakt Noord-Korea gebruik van dit soort arrestaties om de diplomatieke druk op Amerika te verhogen. De relatie tussen beide landen is zeer gespannen op het moment. President Trump heeft gehint op militair ingrijpen als Noord-Korea zijn kernwapenprogramma niet stopzet, maar dat land heeft juist gedreigd opnieuw een nucleair wapen te testen.