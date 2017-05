Nog geen kampioenschap Feyenoord, Go Ahead degradeert

Feyenoord is er zondag nog niet in geslaagd het eerste kampioenschap sinds 1999 te behalen. De Rotterdammers verloren uitgerekend in eigen stad, op bezoek bij Excelsior, met 3-0. Omdat nummer twee Ajax in de Arena met 4-0 van Go Ahead Eagles won, wordt de strijd om de landstitel pas in de laatste wedstrijd van het seizoen beslist. Het verschil is nog één punt in het voordeel van Feyenoord.

Go Ahead Eagles moet volgend seizoen in de Jupiler League uitkomen. Door de nederlaag tegen Ajax heeft de ploeg uit Deventer acht punten achterstand op nummer zeventien NEC, dat met 2-1 won van AZ.

