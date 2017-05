‘Misschien dachten we dat we er al waren’

Ze hielden veel af bij Feyenoord de afgelopen twee weken, geen grote interviews met spelers of met coach Giovanni van Bronckhorst over het aanstaande kampioenschap. Het moest eerst maar eens gebeuren, klonk het vanuit de Kuip. Niet vroegtijdig rijk rekenen, zoals Ajax vorig seizoen misschien deed, waarna het kampioenschap werd verspeeld bij De Graafschap. In de ‘tunnel’ blijven, wedstrijd voor wedstrijd benaderen, dan pas feest.

Maar ontegenzeggelijk is de kampioensgekte de kleedkamer binnengeslopen bij Feyenoord, in aanloop naar het duel bij stadgenoot Excelsior. Er was niet aan te ontkomen, het onthaal van de spelersbus bij Woudestein met veel vuurwerk, de eigen Kuip die geprepareerd werd voor een kampioensfeest, de Coolsingel die in gereedheid werd gebracht voor de eventuele huldiging maandag, zanger Lee Towers die werd opgetrommeld, de bloemen en champagne die al klaarstonden. Kampioensbijlagen waren nagenoeg fit to print.

De opdracht in theorie zo simpel: winnen bij het kleine Excelsior, met bijna alleen maar eigen fans op de tribune: Kralingen was in bezit genomen door Feyenoord. Maar het ging mis. Feyenoord implodeerde voor je ogen en verloor met 3-0. „Misschien dat we dachten dat we er al waren, maar dat is niet het geval”, zei aanvoerder Karim El Ahmadi. Spanning, verkramping, verlamming – welk termen je er ook op plakt: Feyenoord was ogenschijnlijk gegijzeld door het eigen verlangen, de stress van het moeten winnen.

De obsessie van achttien jaar zonder titel drukt op deze ploeg, op deze club. Het is moeilijk inzicht te krijgen in de emotionele toestand van een Feyenoord-speler op dit moment, maar ga er maar aan staan, die druk die vanuit de regio op je neerdaalt. „Zodra graag willen winnen móéten winnen wordt, gebeurt er wat met je”, zei Leo Beenhakker eerder in NRC. Hij was de coach die Feyenoord naar de laatste landstitel in 1999 leidde.

Wat er nu gebeurt rond Feyenoord is nieuw voor velen binnen de club. Niet één speler van de huidige kernploeg is kampioen geworden in de eredivisie. El Ahmadi: „We hebben het nog nooit meegemaakt, nu maak je het mee. Je moet niet te veel naar excuses kijken. We waren gewoon niet goed genoeg vandaag.”

Van Bronckhorst beleefde zelf ook niet eerder een kampioenschap met Feyenoord. „Dit is niet na te bootsen, de situatie waar we nu in zitten.” In die zin betaalde de ploeg leergeld. „De spelers weten nu hoe het voelt, om een wedstrijd te spelen waarin je kampioen kan worden.” Maar de manier waarop Feyenoord binnen een periode van tien minuten na rust drie goals tegen kreeg gaf te denken. Eén tegendoelpunt en het klapte in elkaar. Ondanks de ervaring van Feyenoord, dat met een gemiddelde leeftijd van zo’n 27 jaar een van de oudere ploegen is in de eredivisie.

Een wedstrijd is verloren, maar de titel nog niet. Als Feyenoord zondag in eigen stadion wint van nummer negen Heracles Almelo is het alsnog landskampioen. El Ahmadi: „Het is alles of niets.”