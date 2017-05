‘Man van de cultuur’ zal Frankrijk gaan verdedigen

Als om acht uur ’s avonds op de grote schermen voor het Louvre de uitslag in beeld komt, gaat een kortstondig gejuich op. 65 procent van de stemmen voor Macron, dat is nog meer dan de peilingen voorspelden. Maar niemand hield er hier nog rekening mee dat Macron niet zou winnen. „Het is binnen, we hebben het gedaan”, zegt de 32-jarige Grégoire Hababou op de rand van de Jardin des Tuileries nuchter. Tot rappers en dj’s het publiek gaan vermaken, blijft de sfeer wat mat.

Dat heeft volgens Hababou te maken met het „zwaarwichtige punt waarop Frankrijk zich bevindt”. Natuurlijk is deze zakenman blij, hij zegt zelfs voor het eerst sinds heel lang „trots op mijn land” te zijn. „Maar we verkeren in een diepe malaise en het wordt voor Emmanuel Macron heel moeilijk de komende jaren.”

Ook voor de plek waar Macron zijn presidentschap viert, geldt dat hij „links noch rechts” wil zijn. Place de la Bastille en Place de la République zijn de plaatsen waar links meestal samenkomt, Place de la Concorde is het plein waar de rechtse presidenten Jacques Chirac (in 1995) en Nicolas Sarkozy (in 2007) hun troepen verzamelden. Het decor van het Louvre is „neutraal en daarom zo goed gekozen”, zegt Michael Mann (66). Macron profileert zich bovendien graag als man van de cultuur.

Mann, die uit Duitsland komt maar in Frankrijk mag stemmen, staat als een van de weinige mensen met een Europese vlag te wapperen. „Dit is zo ontzettend goed voor Europa”, zegt hij. „Een sterk Frankrijk kan Europa nieuwe kracht geven. Was nog best lastig krijgen, die Europese vlag”, lacht Mann. „We zijn er negen souvenirzaken voor langs geweest.”

„Ik zal Frankrijk verdedigen, zijn vitale belangen, zijn beeld”, zegt Macron even later op plechtige toon vanaf de schermen. „Ik zal Europa verdedigen, het is onze beschaving die op het spel staat, onze manier van leven.” Na de toespraak breekt het gejuich los. „Hij heeft precies de juiste woorden gekozen”, jubelt de 46-jarige Annick die met haar dochters „dit historische moment” wilde meemaken. Ze zwaait wild met haar vlag. „Deze verkiezingen laten zien dat Frankrijk diep verdeeld is. Ik denk dat Macron weet dat hij het land moet verenigen en deze toespraak is het begin”, zegt ze.

Dat de gevestigde politieke partijen hem vooralsnog niet tegemoet komen, is volgens ondernemer Hababou begrijpelijk. „De oude partijen”, zegt hij „reageren zoals taxichauffeurs op Uber: ze moeten even aan de nieuwe software wennen. Maar uiteindelijk wordt iedereen hier beter van.”