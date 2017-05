Macrons to-do-list

1.

Het kiezen van een premier

In de komende dagen maakt Macron bekend wie hij als premier gaat aanstellen. Hij heeft eerder aangegeven het liefst een vrouw te benoemen. Zijn wens is ook om met „nieuwe gezichten” te komen. Maar stevige politieke ervaring is onontbeerlijk. De premier kiest in overleg met de president de ministers.

2.

Datum voor machtsoverdracht bepalen

Op zondag 14 mei op 12 uur ’s nachts loopt de ambtstermijn van François Hollande af. Voor die tijd moet de ‘passation des pouvoirs’ plaatshebben. Omdat de Conseil Constitutionnel (de grondwettelijke raad) de officiële uitslag van de verkiezingen niet voor donderdag bekend zal maken, is de verwachting dat op zijn vroegst vrijdag en op zijn laatst zondag Macron zijn intrek zal nemen in het Élysée waar hij drie jaar geleden nog een bureautje had voor zijn werk als een voor de buitenwereld totaal onbekende economisch adviseur.

3.

Werken aan meerderheid in Assemblée

Op 11 en 18 juni zijn de verkiezingen voor de Assemblée Nationale. Om zijn hervormingsplannen te kunnen uitvoeren zal Macron op de een of andere manier voldoende parlementaire steun moeten krijgen. Tot nu toe heeft hij maar enkele tientallen namen van kandidaten voor de parlementsverkiezingen naar buiten gebracht. Maar En Marche! zegt met kandidaten voor alle 577 kiesdistricten te komen. Wat in zijn voordeel werkt is dat nieuwe regels van kracht worden waarbij politici niet meer hun lidmaatschap van de Assemblée kunnen combineren met een burgemeesterschap. Veel bekende députés kiezen voor hun lokale mandaat en zijn zo niet meer verkiesbaar. Dat kan leiden tot een grote vernieuwing van de Assemblée in het voordeel van En Marche!

4.

Angela Merkel bijpraten

Traditioneel brengt een nieuwe Franse president zijn eerste buitenlandse bezoek aan Berlijn. Macron heeft laten doorschemeren dat hij wellicht eerst bij de Franse troepen in de Sahel of in het Midden-Oosten langsgaat, maar voordat hij het vliegtuig neemt zal hij zeker Angela Merkel even bijpraten over de verkiezingsuitslag. Franse economische hervormingen zijn volgens Macron noodzakelijk om het evenwicht op de Frans-Duitse as te herstellen en zo gezamenlijk het Europese project nieuw leven in te blazen.