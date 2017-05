MacronLeaks: hoe Amerikaanse alt-right Franse verkiezingen wil beïnvloeden

Voor extreemrechtse activisten in de Verenigde Staten vormde de grote hack van de campagne van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron een laatste kans om hem in diskrediet te brengen voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Tot dit weekeinde had het zogenoemde ‘alt-right’, ondanks pogingen om propaganda tegen Macron te verspreiden, nauwelijks een voet aan de grond gekregen in Frankrijk.

Onder leiding van Jack Posobiec, een schrijver voor de extreemrechtse nieuwsorganisatie The Rebel in Washington, werd informatie over de hack vanaf vrijdagavond razendsnel en op grote schaal verspreid via Twitter. Berichten met het hashtag #MacronLeaks werden geretweet met behulp van bots, zo blijkt uit een analyse door het Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab.

Voor alt-right, dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen steunt, is dat een beproefde methode: ook gehackte informatie over de campagne van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton werd vorig jaar uitvoerig verspreid via sociale media. Los van de vraag wie achter de hacks zat, is verspreiding van desinformatie om twijfel te zaaien onder kiezers een belangrijke schakel bij de digitale guerrillatactiek.

Breitbart

Posobiec, een tot nu toe minder bekende activist uit Philadelphia, is naar eigen zeggen geen vertegenwoordiger van alt-right. Volgens zijn online profiel was hij wel betrokken bij de organisatie van burgers die de campagne van president Donald Trump steunden. Ook staat hij in een recente tweet op de foto met Milo Yiannopoulos, een voormalige medewerker van de alt-right nieuwssite Breitbart en een van de meest prominente vertegenwoordigers van alt-right op Internet.

Posobiec omschrijft zichzelf als een aanhanger van ‘SlavRight’, een anti-immigratie en anti-islamgroep in Oost-Europa die de Russische president Vladimir Poetin steunt. Op zijn Twitter-account gaat Posobiec, een actieve twitteraar met meer dan 100.000 volgers, tekeer tegen Macron, die hij verwerpt als een globalist en „een kandidaat in de zak van de EU”. Ook bekritiseert hij de traditionele media, van wie hij voorspelt dat ze de informatie over Macron uit de gehackte documenten zullen verzwijgen.

De eerste tweet van Posobiec met het hashtag #MacronLeaks, waarin hij verwees naar de gehackte documenten op een filesharing website, werd vrijdag binnen vijf minuten 87 keer geretweet. Volgens experts wijst dat op de betrokkenheid van geautomatiseerde, zogenoemde ‘bot’-accounts. In antwoord op vragen van het persbureau Reuters ontkende Posobiec het gebruik van bots. Hij ontkent ook achter de hack te zitten.

Culturele kloof

De Twitterstorm van Posobiec is de klapper op wekenlange pogingen van extreemrechtse activisten in de VS om Macron in diskrediet te brengen. Tot dit weekeinde hadden die echter weinig effect in Frankrijk. Volgens een analyse van miljoenen tweets over de Franse presidentsverkiezingen in opdracht van The New York Times kwam meer dan een derde van tweets met bepaalde politieke hashtags uit de Verenigde Staten, maar trokken weinige daarvan veel aandacht van Franse internetgebruikers.

Een van de oorzaken van het gebrek aan succes van alt-right om na de Amerikaanse ook de Franse presidentsverkiezingen te beïnvloeden is een „grote culturele kloof” tussen extreemrechtse groepen in de VS en kiezers in Frankrijk, aldus Ben Nimmo van het Atlantic Council in de Times. Nimmo heeft de Twitter-activiteiten van extreemrechts in Frankrijk geanalyseerd.

Zo zijn behalve de taalbarrière voor tweets in het Engels ook de symbolen en ‘memes’ van alt-right moeilijk toegankelijk voor Franse internetgebruikers. Alt-right maakt bijvoorbeeld veel gebruik van de mascotte Pepe the Frog, een cartoonkikker die symbool is komen te staan voor extreemrechts gedachtengoed. Gebruikers in de VS beseffen soms niet dat de kikker van oudsher ook wordt gebruikt als scheldwoord tegen Fransen.