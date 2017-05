Prognose: Macron wint Franse verkiezingen

Emmanuel Macron lijkt hard op weg de Franse presidentsverkiezingen te gaan winnen. In een eerste officiële prognose van peilingsbureau Ipsos die om acht uur werd gepubliceerd, staat de kandidaat van En Marche! in de beslissende tweede ronde op 65,1 procent van de stemmen. Zijn opponente Marine Le Pen (Front National) krijgt 34,9 procent.

De voorlopige uitslag is gebaseerd op de resultaten van vijfhonderd stembureaus, die zijn gewogen zodat ze min of meer representatief moeten zijn voor heel Frankrijk. Omdat het om een schatting gaat, is het waarschijnlijk dat de definitieve uitslag enigszins van de prognose zal afwijken. In de grote steden sloten de stembussen bovendien pas om acht uur.

Niettemin lijkt, met het grote verschil in de eerste uitslag, de kans vrij groot dat Macron de nieuwe Franse president gaat worden. Als dat inderdaad zo is, wordt de 39-jarige voormalige minister van Economische Zaken de jongste president uit de Franse geschiedenis.

In de eerste ronde van de verkiezingen, op 23 april, behaalde Macron met 24 procent ook de meeste stemmen. Le Pen werd toen tweede met iets meer dan 21 procent van de stemmen.