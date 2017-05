'Extreemrechtse activisten VS hielpen met verspreiden gehackte informatie Macron' Volgens een Amerikaans onderzoeksbureau hebben extreemrechtse activisten uit de Verenigde Staten geholpen met het verspreiden van gehackte informatie over Emmanuel Macron. Dat de presidentskandidaat het slachtoffer is geworden van een gecoördineerde hack, meldde zijn campagneteam afgelopen zaterdag. Zo'n 9 gigabyte aan e-mails, foto’s en andere documenten is online geplaatst. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau werden door extreemrechtse activisten in de VS binnen drie uur 47.000 tweets geplaatst met de hashtag #MacronLeaks. Lees ook: Campagneteam presidentskandidaat Macron meldt grote hack

Feministische activisten protesteren tegen Le Pen Feministische activisten die protesteerden tegen Marine Le Pen in de plaats Henin-Beaumont - de Front National-gemeente waar Le Pen haar stem uitbrengt - zijn door de politie gearresteerd. De demonstranten van actiegroep Femen protesteerden bij een kerk, waar ze een spandoek toonden met daarop de tekst: "Marine aan de macht, Marianne wanhopig." Activisten protesteren tegen Marine Le Pen bij een kerk in Henin-Beaumont. Foto Alain Jocard/AFP De activisten worden door de politie meegenomen. Foto Joel Saget/AFP

