Karatebond bevestigt vertrek coach om misbruikklacht

De Karate-do Bond Nederland (KBN) heeft zondag bevestigd dat bondscoach Anthony Boelbaai gaat vertrekken. Dat deed de bond in een korte verklaring op zijn website. Boelbaai moet met ingang van komende week weg omdat hij “de gedragsregels van sportkoepel NOC*NSF heeft overschreden”.

NRC berichtte zaterdag al op basis van correspondentie die de krant in handen had gekregen dat Boelbaai moest opstappen. De coach had jarenlang een relatie met karateka Vanesca Nortan, waarbij volgens de sportvrouw sprake was van machtsmisbruik. “Overdag werkte de bondscoach mij tegen, ’s nachts lag hij bij mij in bed. Dat geeft aan hoeveel macht hij over mij had”, zegt de meervoudig Europees kampioene daarover.

Niet geoorloofd

Een relatie zoals Boelbaai die begon met Nortan, is volgens de regels van NOC*NSF niet geoorloofd. Coaches mogen geen seksueel getinte opmerkingen maken naar hun atleten. Ze mogen ook niet verder doordringen in het privéleven van de sporter dan nodig is voor de training.

Naar eigen zeggen diende Boelbaai zelf eind maart zijn ontslag in. Hij zei dat hij met de bond overeen was gekomen voor zijn vertrek nog te coachen op het EK karate in Turkije van dit weekend.

Oproep

Karateka Nortan meldde zich bij NRC naar aanleiding van een oproep die de krant deed aan sporters die seksueel zijn misbruikt. NRC plaatste dat verzoek kort nadat in Engeland vier voormalige profvoetballers op tv hadden verteld over misbruik in hun pupillentijd.

Ook in Nederland kwamen al verschillende sporters naar buiten met verhalen over seksueel misbruik. Zo vertelde judoka Anita Staps vanaf haar dertiende te zijn misbruikt door haar coach. Zaterdag schreef de Volkskrant over twee ex-jeugdvoetballers van PSV en Vitesse die aangerand waren door medewerkers van hun club.