‘Grootste oppositiepartij’ trots op leider Le Pen

Even voor achten weet Sébastien (39) het al: „We gaan niet winnen.” Als een paar minuten later de eerste prognose binnenkomt, wordt zijn vermoeden bevestigd: Marine Le Pen verliest de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen met 35 procent van de stemmen ruim. Maar op het Parijse feestje van Le Pen vloeien geen tranen. „Dit is historisch”, is overal te horen.

Het is de grootste overwinning voor het Front National ooit. De laatste keer dat de partij de tweede ronde bereikte, in 2002 met vader Jean-Marie Le Pen, werd nog geen 18 procent van de stemmen binnengehaald. De aanwezigen scanderen „Merci Marine” als ze even na achten het podium betreedt.

Uit de laatste peilingen bleek al dat de kansen op een presidentschap klein waren. Steeds kon Macron rekenen op rond de 60 procent van de stemmen. In de nieuwste cijfers sinds het televisiedebat tussen de twee liep hij nog verder uit. „Ze was te agressief, ze viel Macron te veel aan”, geeft aanhanger Olivier Mondet, ook op het FN-feestje in het Chalet du Lac, toe. Maar hij is niet boos, alleen teleurgesteld. Marine Le Pen weg? „Natuurlijk niet!”

Kijken: wat je moet weten over Marine Le Pen, in ongeveer één minuut

Twijfel over koers

Het resultaat had een ondermijning van de positie van Le Pen of haar team kunnen zijn. Van tevoren was twijfel over de gekozen koers. Marine Le Pen wilde het FN een partij voor zo veel mogelijk Fransen maken. Florian Philippot was de architect van een partijprogramma waarmee het FN economisch naar links schoof en focuste op een protectionistisch, anti-Europees beleid. Andere gelederen van de partij vonden dat de klassieke FN-thema’s van anti-immigratie en islamkritiek te veel naar de achtergrond verdwenen. Haar eigen vader, niet aanwezig op het feest, had na de uitslag stevige kritiek.

Van twijfel over de positie van Le Pen is echter geen sprake, zeggen partijprominenten. Sterker nog: in haar toespraak kondigde ze aan het Front National „grondig te zullen hervormen” en een „nieuwe beweging” te beginnen, met een nieuwe naam waarschijnlijk. Doel: al die stemmers samen brengen in „de grootste oppositiepartij”, aldus FN-strateeg Jean-Lin Lacapelle. De gemene deler: patriottisme.

„Dit is niet het eind, maar pas het begin. Vanaf morgen begint de derde ronde van de verkiezingen”, zegt Lacapelle. De parlementsverkiezingen in juni gaan we winnen, klinkt het. „En dan op naar 2022”, zegt Sébastien.