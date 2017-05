Feyenoord houdt de spanning er nog een weekje in

Het had zo mooi kunnen zijn, voetbalclub Feyenoord na 18 jaar weer landskampioen. Helaas, de Rotterdammers verloren de stadsderby tegen Excelsior met 0-3. Teleurgestelde fans en de Coolsingel die veranderde in een rel in plaats van fanzone.