‘Extreemrechts in VS lekten ook mails Macron’

Extreemrechtse activisten hebben meegeholpen aan het snel verspreiden van de zeer grote en gecoördineerde hack-operatie waar de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron slachtoffer van geworden is. Dat blijkt uit informatie die in handen is van onderzoekers van het Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab, aldus persbureau Reuters.

Het campagneteam van Macron kwam zaterdag met het nieuws dat er zo’n 9 gigabyte aan e-mails, foto’s en andere documenten online is gezet op Pastebin, een site waar mensen anoniem documenten kunnen delen. De gebruiker heet EMLEAKS, maar het is nog niet duidelijk wie er achter die gebruikersnaam zit en of de e-mails authentiek zijn.

Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau hebben de extreemrechtse activisten bij het verspreiden van de data gebruikgemaakt van Twitter. Vanuit daar werd de informatie weer verder gestuurd. Binnen drie uur werden 47.000 tweets geplaatst met de hastag #MacronLeaks. De eerste die een tweet verstuurde was Jack Posobiec, een schrijver van de extreemrechtse Amerikaanse site The Rebel TV. Hij zegt overigens dat hij niets te maken heeft met de grootschalige hack.

Naar de stembus

Op het nieuws van de lek heeft Macron nog niet kunnen reageren: op de dag voor de verkiezingen - zaterdag - is het verboden nog campagne te voeren. Reacties van de kandidaten op dit nieuws vallen ook onder dit verbod. Het is voor Franse media verboden om de inhoud van de gelekte e-mails te publiceren.

Normale uitgaven

Een eerste, oppervlakkige blik op de tienduizenden documenten laat volgens NRC-redacteur Marc Leijendekker zien dat er veel informatie bijzit over normale uitgaven voor een politieke campagne:

“Pizza’s die zijn besteld, meubilair dat is gehuurd, een fotograaf die is betaald. Daarmee valt niet uit te sluiten dat er voor Macron belastende informatie bij zit.”

Zondag mogen 47,5 miljoen Fransen naar de stembus voor de verkiezing van een nieuwe Franse president.